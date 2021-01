Si vous envisagez d’acheter un nouveau mobile Xiaomi, nous vous donnons plusieurs raisons de parier sur le Redmi Note 9 Pro au lieu du Redmi Note 8 Pro.

Écrit par Christian Collado sur Xiaomi Redmi

Si vous envisagez d’acheter un terminal de la série Xiaomi Redmi Cette année 2021, vous devriez oublier le Redmi Note 8 Pro et parier sur le Redmi Note 9 Pro.

À première vue, cela peut sembler une décision évidente. Cependant, le Redmi Note 8 Pro est toujours l’un des mobiles les plus vendus de tout le catalogue de smartphones Xiaomi, même si son successeur est objectivement un meilleur terminal, et surtout que leur les prix sont pratiquement tracés.

Le Redmi Note 9 Pro est une meilleure option que le Redmi Note 8 Pro en 2021

Pas que le Redmi Note 8 Pro être un mauvais appareil. Bien qu’il ait été initialement critiqué pour la décision de Xiaomi d’utiliser une puce MediaTek au lieu d’une puce signée par Qualcomm, au fil des mois, il s’est avéré être un appareil très solvant, dont la performance est loin d’être l’une de ses faiblesses.

Cependant, le fait d’avoir une puce MediaTek a soulevé quelques doutes quant à la mise à jour vers Android 11 pour cet appareil, alors que son modèle successeur, le Redmi Note 9 Pro, a depuis longtemps commencé la mise à jour vers Android 11 avec la dernière version de MIUI. En revanche, ceux qui parient sur le modèle de l’année dernière, ils devront encore attendre indéfiniment jusqu’à ce que vous puissiez profiter des nouvelles de la dernière version d’Android.

Surprise! Votre Redmi Note 8 ou Note 8 Pro recevra Android 11

Au-delà, le Redmi Note 9 Pro est un meilleur terminal dans des sections telles que autonomie, photographie, performances ou qualité d’écran. Tout cela, malgré l’existence d’une différence de seulement 10 euros entre un modèle et un autre.

Savoir plus: Redmi Note 9 Pro Savoir plus: Redmi Note 8 Pro

Donc, si vous envisagez d’obtenir un Terminal Redmi cette année, vous feriez mieux de réfléchir à deux fois avant de choisir la version de l’année dernière. Si vous pariez sur le modèle le plus récent, vous bénéficierez d’un appareil plus complet et équilibré, et surtout: tu le feras plus longtemps.