L’été approche à grands pas et, avec lui, le sport et une vie saine deviennent des protagonistes des activités quotidiennes de notre pays. Conscient de ça, Boutique HUAWEI a lancé la campagne “Ne vous arrêtez pas de bouger”, qui apporte des remises incroyables sur les meilleurs produits de la marque.

La promotion sera valable du 16 au 26 novembre 2020 et offrira des réductions allant jusqu’à 35%, principalement sur les appareils portables, les écouteurs et les accessoires Huawei. Mais ce n’est pas tout, car certains produits auront des coupons de réduction supplémentaires allant jusqu’à 50 000 $.

Des aides auditives pour tous les goûts

Si vous faites partie de ces mélomanes qui aiment faire des activités accompagnées de musique, le HUAWEI FreeBuds 3i, HUAWEI FreeLace et HUAWEI FeeLace Pro c’est la meilleure alternative.

Les HUAWEI FreeBuds 3i Ils disposent d’une suppression définitive du bruit et d’une autonomie de puissance allant jusqu’à 14,5 heures sur une charge complète plus le boîtier de charge. Ces écouteurs ont un prix de référence de 99 990 $, mais avec la promotion, ils peuvent être achetés à un prix spécial de 79 990 $ plus un coupon de réduction de 10 000 $.

Poursuivant la suppression du bruit, le nouveau HUAWEI FreeLace Pro ils sont les favoris de beaucoup. Ces écouteurs de sport présentent un design magnétique intuitif, qui vous permet d’assembler les écouteurs pour mettre fin à la connexion et prolonger la durée de vie de la batterie. De plus, 5 minutes de charge équivalent à 5 heures de lecture continue. Vous pouvez les trouver exclusivement dans le HUAWEI Stockez à un prix de référence de 99 990 $, mais si vous entrez dans votre session avec votre Identifiant HUAWEI ou vous vous inscrivez dans la boutique virtuelle, vous aurez un coupon de réduction supplémentaire de 20 000 $.

Bien qu’ils ne disposent pas de suppression du bruit, HUAWEI FreeLace Ils sont une excellente alternative pour leur confort et leur qualité sonore. Son prix de référence est de 69 990 $, mais vous pouvez maintenant les trouver à une valeur unique de 49 990 $.

Montres intelligentes

La montre intelligente est un autre appareil de plus en plus populaire parmi les athlètes, car elle vous permet de surveiller de nombreux aspects de votre condition physique et de votre santé. La famille Montre HUAWEI Il est considéré comme l’un des entraîneurs portables les plus complets du marché et il est également indiqué dans cette promotion “Ne vous arrêtez pas de bouger”.

La montre HUAWEI FIT, qui se distingue par son design rectangulaire, pour ses plus de 100 modes sportifs et pour sa promesse jusqu’à 10 jours d’autonomie, sera en promotion avec les écouteurs sans fil HUAWEI AM61, au prix de 99 990 $.

Maintenant, si vous recherchez une montre de sport avec une batterie pouvant aller jusqu’à deux semaines d’utilisation continue, le Montre HUAWEI GT 2e c’est parfait pour vous. Cela a un prix de référence de 129 990 $, mais pendant ces jours, il ne sera que de 99 990 $, plus un coupon de 20 000 $ au-dessus du prix promotionnel. Autrement dit, vous pouvez l’acheter pour seulement 79 990 $.

Si vous aimez les montres qui ont l’air plus classiques, mais qui offrent en même temps une surveillance complète de votre santé, le Montre HUAWEI GT 2 46 mm est une très bonne option. Sa valeur de référence est de 199 990 $, mais avec cette promotion, vous la trouverez à seulement 139 990 $, plus un coupon de réduction supplémentaire de 20 000 $.

Et enfin, si vous êtes un amoureux des dernières technologies et que vous recherchez une montre haut de gamme, le Montre HUAWEI GT 2 Pro il est également pris en compte dans la campagne. Cet équipement se distingue par son design élégant, son cadran saphir ultra résistant et ses plus de 100 modes d’entraînement. Son prix de référence est de 299 990 $, mais seulement pour ces jours, vous pouvez l’acheter avec un coupon de réduction de 50 000 $.

Accessoires pour vos routines

Si vous cherchez à compléter le résultat de vos routines, à garder une trace de votre poids ou simplement pouvoir aller n’importe où et oublier la prise de charge de vos appareils, pendant ces journées spéciales, vous pouvez trouver des accessoires tels que le Balance intelligente HUAWEI au prix de 24990 $ et le chargeur Support de chargeur sans fil HUAWEI Super Charge pour 49 990 $ (prix de référence de 59 990 $), entre autres promotions intéressantes.

Il convient également de rappeler que la boutique en ligne de Huawei offre d’excellents avantages, comme le paiement par carte de crédit avec l’option de 12 versements sans intérêt, un service technique en ligne et des lancements exclusifs. Et, si cela ne suffisait pas, pour les achats de plus de 19 990 $, la livraison dans tout le Chili est totalement gratuite.

Pour plus d’informations sur ces promotions et d’autres, nous vous recommandons de visiter le Boutique HUAWEI au lien suivant: http://shop.huawei.com/cl

