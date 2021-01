Naruto cligna de l’œil.

Si ce que vous recherchez est un entraînement puissant qui comprend un travail de découverte des pouvoirs, vous pouvez déjà passer quelques nuits dans un endroit spécial pour vous, car Naruto possède sa propre chambre d’hôtel au Japon et vous serez étonné du niveau de détail qu’il contient. Cet autre hôtel dispose également d’une chambre spéciale pour les fans de Naruto.

Il Hôtel Highland Resort a créé une salle à thème avec toute une histoire conceptuelle afin que vous vous sentiez partie intégrante de l’histoire de Naruto. La salle de 72m2 est préparée pour deux personnes avec deux futons et divers espaces qui mélangent l’architecture japonaise traditionnelle et moderne. Le bois est sans aucun doute le protagoniste et la moitié des espaces sont complétés par les couleurs jaune et orange de Naruto Uzumaki et l’autre moitié contient des rouges comme les couleurs de Sasuke.

Une chambre d’hôtel sur le thème de Naruto au Japon de Naruto

Le site Web avec les informations commente également qu’il ne vient pas de nulle part, qu’il s’agit d’un lieu fondé par le Credo ninja, Aussi connu comme le sage des six chemins pour vos enfants Indra et Asura et que j’y stocke un chakra spécial. C’est pourquoi lorsque vous et votre invité arrivez, ils reçoivent tous les vêtements comme si vous faisiez partie de l’histoire, y compris les yukatas traditionnels en version. Akatsuki et Hokage. La chambre porte le nom Shinobi-no-Ma et vous pouvez y rester un peu plus de 300 USD. Vous osez?

