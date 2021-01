Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

La très Neil Druckmann a déclenché des alarmes pour un message sur son Twitter où il commente que l’étude dont il est en charge, Le chien méchant, recrute déjà du nouveau personnel pour «quelque chose de très cool». Du studio qui a apporté des jeux comme Uncharted ou le dernier d’entre nous Nous ne pouvons qu’espérer que ce sera un autre jeu formidable.

“Venez travailler avec nous” est l’invitation du Dr Uckmann, qui est actuellement coprésident de l’étude. Apparemment, les postes vacants sont très larges depuis Ils ont besoin de personnes dans leurs départements d’animation, d’art, de conception de jeux, de production, de programmation et d’autres.

Malheureusement, ils n’ont rien mentionné d’autre à propos de ce projet, bien qu’il soit clairement à un stade très précoce de la production car ils ne font que recruter des personnes et aussi que The Last of Us Part II est sorti au milieu de l’année dernière, juste.

Au moins on peut en déduire que ce sera encore un jeu pour un joueur, car ils recherchent un concepteur de niveau et d’environnement pour une partie à un joueur. Ce jeu sera également pour PlayStation, car Naughty Dog a été acheté par Sony en 2001. Ce jeu pourrait-il être la continuation de The Last of Us ou s’agit-il d’un projet différent.

Venez travailler avec nous! Nous faisons quelque chose de très cool! 🤐 https://t.co/ZGU6W3cAKU – Dr Uckmann (@Neil_Druckmann) 14 janvier 2021

