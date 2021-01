Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Bien que The Last of Us Part II ait été l’un des titres les plus appréciés de 2020, salué par des critiques spécialisés, il existe toujours un large groupe de fans qui n’étaient pas entièrement satisfaits de l’histoire après le titre de Naughty Dog, dans ce scénario de la chaîne YouTube. Darkness Valtier nous montre dans ses propres mots «la vraie fin».

Cette fermeture n’était pas une modification propre de The Last of Us Part II, puisque cette fin a été réalisée grâce à un mod du titre Capcom Resident Evil 3 qui permettait d’échanger des modèles de personnages tels que Joel pour Carlos, Ellie pour Jill et Abby pour Nikolai .

Pour le reste, le résultat a fasciné bon nombre de fans qui espéraient un meilleur destin pour nos protagonistes bien-aimés Joel et Ellie, parmi les commentaires de la vidéo on peut apprécier des réactions telles que “Neil l’a confirmé, c’est canon”, ” C’est la vraie finale “,” maintenant une bonne fin “, supprimant ce goût amer qui avait laissé le terme de The Last of Us.

