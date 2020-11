Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

La version Next-Gen de NBA 2K21 a été dévoilée lors d’un événement PlayStation il y a des mois et à cette occasion, nous avons appris certaines des améliorations que le dernier épisode de l’une des franchises de simulation sportive les plus réussies aurait. Cependant, la surprise a disparu avec la révélation de la hausse des prix, qui a donné lieu à une grande polémique qui perdure à ce jour, et maintenant il en fait aussi avec la confirmation de la taille du fichier que ce jeu prendra du SSD de la nouvelle console. de Sony.

Combien pèse NBA 2K21 sur PlayStation 5?

Si vous pensiez que les plus de 100 Go que pèse la version Next-Gen de NBA 2K21 n’étaient qu’un problème Xbox, vous vous êtes trompé, car la taille du jeu sera plus grande sur PS5, une console qui, bien qu’elle soit commercialisée avec une capacité de 1 To, a avec une taille réelle après le système d’exploitation de 825 Go, dont on ne sait pas encore combien il aura disponible pour les jeux, les applications et le contenu. Selon une publication du compte Twitter @GameLeaksRumors, qui avait déjà accès à une copie de NBA 2K21 sur PS5, le jeu nécessitera 150 Go pour fonctionner sur la console avec toutes les améliorations sur lesquelles Visual Concepts et 2K Sports ont travaillé. .

NBA2K21 est de 150 Go sur # PS5. Pour référence, le stockage de la PS5 est de 667 Go pour les jeux et les applications. Http://t.co/sBngWaXrIq pic.twitter.com/m7fKY3imkn – Fuites et rumeurs de jeu (@GameLeaksRumors) 10 novembre 2020

Ainsi, il est confirmé que la jouissance d’une nouvelle et meilleure expérience de simulation du sport en rafale coûtera non seulement plus en termes monétaires, 70 USD, mais aussi plus en termes d’espace de stockage des consoles. Il a été récemment signalé que la taille du fichier pour NBA 2K21 sur Xbox Series X | S est de 121,7 Go.

N’oubliez pas que dans ce lien, vous trouverez toutes les informations relatives à NBA 2K21, ainsi que notre critique écrite.

