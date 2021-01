Nous voulons de meilleurs capteurs, pas plus de capteurs.

Écrit par Carlos Rubio Mazas en photographie et montage sur Android

Avec chaque nouvelle génération de téléphones qui arrive sur le marché, les entreprises nous surprennent avec de meilleurs processeurs, de meilleures performances, des conceptions plus raffinées et caméras particulièrement meilleures.

Dans le haut de gamme, ces changements sont évidents – bien qu’au final l’utilisateur ne remarquera pratiquement pas de grand changement d’un smartphone à l’autre – mais soyons honnêtes, la plupart d’entre nous ne peuvent pas se permettre d’acheter des téléphones haut de gamme, donc il faut se contenter du milieu de gamme de plus en plus attractif existant sous Android.

Maintenant, bien que les téléphones mobiles de milieu de gamme aient généralement des performances spectaculaires qui n’ont que peu ou rien à envier aux smartphones plus chers, le point le plus faible de ces appareils est leur section photographique.

Les marques tentent de pallier ce défaut en montant jusqu’à 3 ou 4 capteurs et malgré cela les résultats ne sont pas vraiment convaincants. Et si cette 2021 qui vient de commencer, Est-ce que nous demanderions de meilleures caméras et plus de caméras?

Plus de caméras n’équivalent pas à de meilleures caméras

Tout est question de marketing. Si un utilisateur avec peu de connaissances technologiques va acheter un smartphone et voit (pour le même prix) un appareil avec quatre caméras arrière et un avec une seule caméra arrière, Lequel pensez-vous qu’il conservera?

Ce n’est pas parce qu’un appareil possède plusieurs capteurs qu’il prend de meilleures photos. Nous en avons plusieurs exemples, l’un des plus importants étant le OnePlus Nord. Nul doute que le terminal chinois a été l’une des surprises de l’année dernière. L’un des appareils avec le meilleur rapport qualité-prix qui peut être acheté aujourd’hui, comme nous l’avons affirmé dans notre analyse complète.

Quant à la section photographique, on trouve un appareil photo principal Sony IMX586 de 48 mégapixels, soutenu par un ultra grand angle de 8 mégapixels. Enfin, la “macro” et les capteurs de profondeur désormais classiques apparaissent sur la scène que personne n’a jamais demandé.

Une bonne section photographique mais pas exceptionnelle, d’autant plus que les caméras “macro” et de profondeur n’ajoutent rien à l’expérience photographique, et que l’ultra grand angle souffre d’un certain manque de netteté.

D’autre part, nous avons le Google Pixel 4a, un smartphone connu non seulement pour ses bonnes performances, mais aussi pour sa fantastique politique de mise à jour et surtout son excellent appareil photo, et tout cela malgré un seul capteur de 12 mégapixels qui s’occupe de chacune des captures que vous prenez avec le système principal. Pas de «téléobjectif» ou «ultra large».

Toute la puissance de la caméra Pixel réside donc dans ses capacités en termes de logiciel – d’autant plus que ce modèle n’inclut pas le coprocesseur Pixel Neural Core – et dans toutes les avancées de Google dans le domaine du photographie computationnelle.

Tout cela montre qu’un smartphone n’a pas à prendre de meilleures photos qu’un autre simplement parce qu’il a plus d’appareils photo. Peut-être que 2021 sera l’année où les entreprises devraient parier sur l’amélioration des capteurs de leurs appareils au lieu d’en ajouter de plus en plus à l’arrière de leurs modèles. Nous ne disons pas que des entreprises comme Motorola, Xiaomi, OPPO ou OnePlus elles-mêmes devraient correspondre à la qualité des pixels dans leur milieu de gamme, mais elles devraient suivre le même chemin que Google.

Maintenant, il est plus que clair qu’un téléphone à 4 caméras vend plus d’un seul capteur et à la fin ce que les entreprises veulent, c’est que, ventes et plus de ventes.