Tout ce qui concerne l’astrologie, l’horoscope et les moments magiques est devenu populaire dans un rebond ces dernières années, entre-temps les fans créatifs de franchises animées telles que Pokémon ils font les fusions les plus intéressantes entre ce qu’ils aiment le plus et avec cela le résultat pourrait être ce sensationnel jeu de tarot pokemon. Découvrez comment ce fan crée une version corrompue de Porygon qui ravira les fans de Pokémon.

J’ai dessiné toutes les cartes de tarot mais avec des Pokémon! [OC donut steel] de pokemon

Un fan de Pokémon expert en symbologie de Cartes de tarot a posté sur son compte Reddit un design spécial par l’auteur d’un jeu de tarot avec la particularité d’inclure dans les designs de cette série de Pokémon une génération bien représentée qui s’intégrera dans la symbologie de la carte créant un jeu entièrement fonctionnel. Pouvez-vous identifier tous les Pokémon du pont? Et avec un niveau de difficulté supplémentaire, pourriez-vous savoir pourquoi chacun est dans chaque sens du jeu?

Savoir plus: Ce serait le jeu de tarot basé sur Luffy de One Piece

Autres objets Pokémon que vous aimerez