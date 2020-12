Équipe de la Nation du Feu.

Avatar: The Last Airbender est l’une des séries animées les plus populaires du moment, et un exemple clair en est le grand nombre de fan arts et d’hommages à ses personnages qui circulent sur le réseau.

L’un des derniers hommages à apparaître sur le Web a été cette curieuse illustration de Sokka avec un dessin animé pour donner l’impression d’appartenir à un jeu vidéo. Nous l’avons aimé! Et aujourd’hui, nous avons retrouvé un fan art très intéressant de Avatar: le dernier maître de l’air.

Avatar: Les derniers personnages de Airbender visitent notre monde!

Un artiste de Reddit a surpris la communauté avec un fan art incroyable dans lequel il recrée les versions dans la vie réelle des personnages principaux de la série animée Avatar: The Last Airbender. Malheureusement, Aang n’est pas parmi eux; mais il y a des membres de la Nation du Feu comme Prince Zuko, Azula, Ty Lee et Mai.

Fire Nation Kids IRL par moi de r / TheLastAirbender

La ressemblance est assez précise, tu ne trouves pas? Les personnages auraient probablement la même apparence s’ils apparaissaient dans notre monde et que nous les dépassions dans la rue. Que pensez-vous de cet hommage à Avatar: le dernier maître de l’air?