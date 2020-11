L’ambitieux simulateur spatial continue de prendre forme et à partir de Cloud Imperium, ils ont montré de nouveaux matériaux et de nouveaux plans.

L’actualité de Star Citizen a un look particulier étant donné que le projet est né il y a environ 10 ans, avec un investissement de 300 millions de dollars réalisé grâce au financement via Kickstarter au fil des ans et avec la vente de différents types de navires. En fait, il y a quelques semaines, le studio a demandé de la patience aux fans après avoir publié la feuille de route pour les prochains mois.

Le jeu est toujours en phase alpha mais depuis Nuage Imperium offrir de nouveaux détails du jeu, accompagnés de l’arrivée d’un nouveau navire et d’un spectaculaire bande-annonce cinématographique cela pourrait aussi bien sortir de Star Wars. Vous pouvez le voir sur ces lignes.

La Réunion est la première partie de la séquence qui se divise en plusieurs chapitres et qui a été diffusée à l’occasion de l’arrivée du Coureur étoile Mercury, un nouveau vaisseau pour le jeu. Le 17 décembre sera la suite de cette vidéo, qui met en jeu l’aspect narratif de l’histoire de ce simulateur spatial.

Le Mercury Star Runner est un artisanat de haut niveau créé par Crusader Industries. Un véhicule qui a tout grâce à sa armement, vitesse et style, étant une référence pour le transport galactique à toute échelle. De plus, il possède des compartiments de stockage secrets, c’est pourquoi il est choisi par les passeurs et les criminels.

La présentation du nouveau navire pour Star Citizen, comme le prétendent les responsables, est le premier des nombreux événements réservés aux joueurs lors de la Exposition IAE 2950. Les joueurs novices peuvent également profiter du programme Star Citizen ‘Free Fly’ pour télécharger et jouer gratuitement à partir de maintenant jusqu’au dernier jour de l’exposition IAE 2950, ​​qui se termine le 2 décembre.

