Obtenez un stockage cloud à vie pour vous et toute votre famille.

Écrit par Clara Ferreiro

Nous avons l’habitude de stocker des photos, des vidéos et des fichiers personnels sur des appareils tels que des téléphones portables, des ordinateurs … Mais si nous n’en avons pas copie de sécurité nous courons le risque de perdre tous ces fichiers et aussi, êtes-vous sûr que votre le contenu est sûr? Le stockage en nuage est devenu un must pour les entreprises et les utilisateurs individuels.

En ce sens, l’une des meilleures options pour stocker des fichiers avec la meilleure sécurité possible est pCloud, que ce soit pour ses avantages, ses fonctionnalités ou pour son prix, qui est plus bas que d’habitude grâce à un rabais juteux.

pCloud pour un usage personnel: utilisez le stockage depuis un mobile et un ordinateur

Actuellement, c’est l’un des services européens les plus utilisés, son interface simple, sa quantité de stockage et la sécurité dont il dispose pour stocker les fichiers en font la meilleure alternative.

pCloud est compatible avec Windows, macOS et Linux, ainsi qu’avec les mobiles iOS et AndroidDe plus, cela nous donne la possibilité de synchroniser tous les appareils pour avoir tous les fichiers centralisés en un seul endroit.

Stockage cloud depuis votre mobile

Une fois que vous vous êtes inscrit sur le site Web pCloud ou sur votre mobile via l’application iPhone ou Android, vous pouvez vous mettre au travail.

Après avoir installé l’application et vous être connecté, vous pourrez sauvegarder toutes vos photos, vidéos et fichiers en un clic. Appuyez sur + et vous verrez que cela vous donne 3 options: Prendre une photo, Nouveau dossier ou Télécharger un fichier. Une sauvegarde instantanée de toutes les photos et vidéos est automatiquement créée.

Une fois tous les fichiers chargés, vous pourrez retrouver la copie de sauvegarde de toutes les photos, vidéos ou fichiers de votre téléphone portable dans le dossier indiqué, sans rien faire d’autre. Aussi simple et rapide!

L’application pCloud est très facile à utiliser, et vous pouvez synchroniser le téléchargement automatique de vidéos et de photos offre la possibilité de consulter tous les fichiers enregistrés et téléchargés depuis votre mobile.

Comme si cela ne suffisait pas, avec pCloud vous pouvez partagez vos fichiers depuis l’application facilement et en quelques secondes. Il vous suffit d’indiquer les fichiers que vous souhaitez envoyer et pCloud générera un lien pour que vous puissiez l’envoyer et il sera enregistré dans les liens partagés. De cette façon, vous pouvez également vérifier qui a vu ce lien ou combien de personnes l’ont vu.

Stockage cloud depuis votre ordinateur

pCloud vous avez également la possibilité de télécharger vos fichiers depuis votre navigateur avec l’espace virtuel appelé Mon pCloud. Une fois la session démarrée, vous pourrez consulter tous les fichiers téléchargés de manière confortable ou en ajouter de nouveaux.

De plus, My pCloud est un espace de gestion de fichiers qui vous donne la possibilité de créer des dossiers publics ou des copies de sauvegarde de différents services ou réseaux sociauxPar exemple, Google Drive, Dropbox, One Drive, Facebook et Instagram. Cela vous permet d’avoir une copie de sauvegarde en cas de problème avec l’un de ces services.

De plus, si vous supprimez un fichier par erreur, dans la section Corbeille, vous pouvez récupérer ce fichier.

Plan Famille PCloud: obtenez le service à vie pour seulement 400 euros

Jusqu’au 31 décembre, vous pouvez obtenir le Plan familial pCloud pour seulement 400 euros, en un seul paiement qui vous donnera accès au service à vie. Avec cette option, vous pouvez partager ** 2 To de stockage cloud avec quatre autres personnes *, c’est-à-dire que pour 80 euros vous avez accès à l’ensemble du cloud pCloud avec votre famille ou vos amis. Chacun aura son espace pour pouvoir télécharger et partager des fichiers individuellement.

Ceci est une offre spéciale de Noël, donc 71% de réduction Cela ne durera que jusqu’à la fin de l’année, donc si vous êtes intéressé, ne manquez pas cette offre!

Au cas où vous en auriez besoin, vous pouvez également acheter un cryptage à vie pour seulement 99 euros.