Cette pensée qui a tendance à considérer comme des déchets les œuvres d’art qui atteignent l’intérêt général ou l’approbation du public, en supposant sans aucune vérification que la citoyenneté est une masse ignorante et de mauvais goût, elle est incluse dans ce que nous appelons snobisme. Aucune personne raisonnable ne peut nier que l’inertie fonctionne également dans les habitudes de consommation. Mais ce que les snobs irrédentistes ne comprennent pas, ou n’ont pas considéré, c’est que l’art qui est universalisé et qui reste la culture populaire le réalise plusieurs fois parce que les émotions qu’il provoque, ou qu’il montre de manière très éloquente, peuvent être compris et apprécié par tout être humain.

Les œuvres d’art telles que les livres seront dignes de respect en fonction uniquement de leurs propres vertus, quelle que soit leur performance commerciale.

Qu’un artiste a la capacité enviable d’atteindre le plus intime des autres et que son texte littéraire, sa proposition cinématographique ou sa musique perdurent et que l’humanité ne les oublie jamais cela conduit également à un succès de diffusion. Alors, si ceux qui souffrent du snobisme prétendent que les œuvres que pétanque méritent le mépris sans distinction, ce triomphe de l’art le méritera aussi selon sa propre prémisse. Mais la seule chose certaine est que les livres, films et séries télévisées, musiques et chansons instrumentales, etc. seront révélés dignes de respect en fonction de leurs propres vertus. En d’autres termes, quelle que soit leur performance commerciale.

Et si Nous examinons les livres les plus vendus de l’histoire, nous trouverons des merveilles authentiques. Aussi tostones et absurdités, bien sûr. Mais la simple présence d’œuvres captivantes dans ce classement démolit déjà toute tentation et défense du snobisme. On peut se passer des mammouths religieux comme la Bible et le Coran, et du fouillis indigeste de spiritualité, de l’auto-assistance inutile et des superstitions pures comme The Alchemist, de Paulo Coelho (1988), ou The Secret, de Rhonda Byrne (2006). Ou les écrits de Mao Tse-Tung, obligatoires dans la dictature chinoise. Qui, comment pourrait-il en être autrement, sont devenus des best-sellers.

Emdot | Flickr

Les livres les plus vendus

1984, Le Seigneur des Anneaux, Cent Ans de Solitude ou Le Nom de la Rose sont parmi les plus grands best-sellers de la littérature

Mais le temps ne passe pas par la fascination guerrière du Iliade, qui est traditionnellement attribuée au grec Homère (8ème siècle avant JC). Pas pour la beauté évocatrice de Gatsby le magnifique, le roman de l’américain F. Scott Fitzgerald (1925) qui est dans près d’un siècle. Pas pour l’ingénieuse intrigue de Dix petits noirs, fruit de l’intelligence de la britannique Agatha Christie (1939). Et loin du terrifiant totalitarisme de 1984, par son compatriote lucide George Orwell (1949). Ou par l’existentialisme déroutant de Le receveur dans le seigle, par le maussade new-yorkais JD Salinger (1951).

Sans oublier l’épopée fascinante des trois volumes qui composent Le Seigneur des Anneaux, la grande œuvre de l’Anglais JRR Tolkien (1954-1955). Ni ce triomphe incommensurable qui est Cent années de solitude, avec le Colombien Gabriel García Márquez (1967) à l’apogée de son talent de conteur et d’un langage que d’autres empingorotados littéraires aimeraient. Et un chef-d’œuvre de cinéma comme celui que Francis Ford Coppola nous a offert en 1972 ne pouvait sortir que d’un roman extraordinaire comme Le parrain, par le New Yorker Mario Puzo (1969). Qui peut faire face au mystère absorbant de Le nom de la rose, par l’Italien Umberto Eco (1980).

Si ces vingt et un grands livres à succès ne changent pas l’esprit des snobs, rien ne le fera

Et l’un des rares essais décents qui a battu des records de ventes, sans recueils originaux de philosophie bon marché, est le must-have Brève histoire du temps, par l’Anglais Stephen Hawking (1988). D’un autre côté, bien qu’ils veuillent être méprisés, les romans L’ombre du vent, de Carlos Ruiz Zafón (2001) de Barcelone et Le “Da Vinci Code, très intéressants malgré le style plat de l’américain Dan Brown (2003), ils sont très appréciés. Autant que la saga de Harry Potter, né de la grande imagination du britannique JK Rowling (1997-2007). Et si ces vingt et un livres à succès ne changent pas ce que pensent les pauvres snobs, rien ne changera.

L’article Ne soyez pas un lecteur snob: une revue des livres les plus vendus de l’histoire a été publiée dans Explica.co.