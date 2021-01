Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Nioh est une saga qui a fait ses débuts dans cette génération de consoles et qui a surpris les habitants et les étrangers, il n’est donc pas surprenant que des rumeurs aient circulé sur son arrivée possible sur les consoles Xbox, mais la réalité est que vous ne devez pas vous attendre à ce que cela se produise.

Ce qui se passe, c’est que récemment VGC a eu une conversation avec Fumihiko Yasuda, directeur de Nioh. Dans celui-ci, ils lui ont demandé s’il y avait une possibilité que nous voyions cette série sur des consoles Xbox telles que Xbox One ou Xbox Series X | S.

Bien qu’il n’ait pas nié qu’à un moment donné cela pourrait arriver, il a clairement indiqué que, pour l’instant, ils ne pensaient pas à amener Nioh ou Nioh 2 sur les consoles Xbox.

“Il n’est actuellement pas prévu que la série Nioh arrive sur les consoles Xbox”, a expliqué directement la création japonaise.

Ne vous attendez pas à une troisième tranche de Nioh

Un autre point qui ressort est que Yasuda a clairement indiqué qu’ils n’avaient pas l’intention de développer une nouvelle tranche de Nioh. Ou du moins pas pour le moment.

Yasuda a expliqué qu’après 2 versements réussis de Nioh, Team Ninja veut faire quelque chose de différent. Cela dit, ils sont ouverts à la possibilité de revenir dans cette franchise dans ce futur, donc Nioh 2 ne sera pas leur fin.

«En termes de suite, Team Ninja veut se concentrer sur le travail sur de nouveaux titres, donc il n’y a vraiment pas de plan pour Nioh 3 pour le moment. Mais après avoir créé de nouveaux projets et acquis de l’expérience et des outils de ces projets potentiels, j’aimerais revenir à la série à un moment donné, utiliser toute l’expérience et les nouvelles compétences que nous obtiendrons et revenir à la série à ce stade pour créer un jeu bien meilleur. qui surpasse à Nioh et Nioh 2 », a expliqué.

Et pour vous, qu’avez-vous pensé de cette nouvelle? Souhaitez-vous voir Nioh sur les consoles Xbox? Dites le nous dans les commentaires.

