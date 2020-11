Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Les Game Awards 2020 sont devenus un événement qui va au-delà de la reconnaissance du meilleur de l’année pour les jeux. Ce qui se passe, c’est que plusieurs distributeurs considèrent que c’est l’occasion idéale de faire des annonces. Cela dit, vous ne devriez pas vous attendre à ce que Halo Infinite soit l’un des jeux présents à l’événement.

Abonnez-vous au Xbox Game Pass pour 10 $ MXN– DISPONIBLE ICI

Récemment, un fan a commenté sur Reddit qu’il aimerait voir les nouvelles de Halo Infinite aux Game Awards 2020. En voyant ce commentaire, un employé de 343 Industries a déclaré qu’il ne préparait rien pour cette remise de prix. La bonne nouvelle, c’est qu’ils espèrent partager bientôt des informations.

“Nous voulons être clairs: nous n’avons rien de prévu pour les Game Awards, mais nous espérons au moins proposer une mise à jour de haut niveau dans les prochaines semaines, afin que nous puissions recommencer ce voyage ensemble après Noël”, a-t-il expliqué.

Dans le cas où vous l’avez manqué: 343i nie l’annulation de Halo Infinite pour Xbox One

Pourquoi ne verrons-nous pas Halo Infinite aux Game Awards 2020?

Si c’est une excellente occasion de présenter des jeux, pourquoi 343 Industries et Microsoft n’en profitent-ils pas? Selon le membre de l’étude, préparer quelque chose pour l’événement leur prendrait beaucoup de temps qu’ils ne peuvent se permettre d’investir.

“Créer quelque chose comme une démo ou quelque chose de génial pour les Game Awards est une énorme quantité de travail qui remettrait en question nos objectifs actuels pour les vacances”, a-t-il déclaré.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Halo Infinite n’a pas encore de fenêtre de sortie

La bonne nouvelle, c’est que cela garantit qu’ils investiront cette fois de manière positive: «Je sais que c’est difficile d’attendre, mais l’équipe profitera au maximum de ce temps supplémentaire et nous voulons nous assurer que nous faisons le meilleur pas en avant pour nous engager à une plus grande transparence et dialogue dans le chemin”.

Halo Infinite est en route vers PC, Xbox One, Xbox Series X et Xbox Series S. Vous pouvez en savoir plus sur cette version en cliquant ici.