Si vous ne savez pas où placer votre nouveau routeur, ne vous inquiétez pas, C’est une décision très importante et en même temps compliquée, car cela affectera la portée de votre réseau Wi-Fi et influencera également les appareils que vous pouvez connecter via un câble.

Normalement, nous plaçons généralement le routeur à proximité des appareils que nous voulons connecter par câble. C’est normal, mais c’est peut-être une erreur, Surtout si pour cette raison on force un placement dans lequel il est entouré d’obstacles ou d’interférences, ou si on le place dans un endroit extrême de la maison, c’est-à-dire loin du centre. Nous faciliterons la création de zones mortes.

Dans cet article, nous allons vous donner trois clés qui vous aideront trouver l’emplacement idéal pour placer votre nouveau routeur. Gardez à l’esprit que, même si vous suivez tous ces conseils, vous ne pourrez peut-être pas couvrir toutes les pièces de votre maison, surtout si elle est grande ou comporte plusieurs étages. Ne vous inquiétez pas, c’est normal, le Wi-Fi a une portée limitée, mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez utiliser des répéteurs et des appareils PLC pour le résoudre sans faire un gros investissement.

1.-Où placer votre nouveau routeur: valorisez la surface de votre maison

C’est quelque chose que nous vous avons déjà dit. Autant vous vous occupez du placement de votre nouveau routeur, aura toujours une portée maximale, et ne peut donc pas couvrir d’immenses surfaces.

En règle générale, un routeur de nouvelle génération avec un bon niveau de performance ne devrait pas avoir de problèmes à couvrir une maison d’environ 80 mètres carrés, tant que nous le plaçons correctement. Cependant, lorsque nous dépassons ce chiffre, les choses se compliquent, et si nous ajoutons des plantes (supérieures ou inférieures), encore plus.

Soyez conscient de cela dès le début, et ne forcez pas les placements absurdes pour compenser la distance ou l’inégalité entre les étages au prix de négliger les autres pièces de la maison. Si nécessaire, pensez à utiliser des répéteurs ou des dispositifs PLC. Au cas où vous auriez des doutes sur l’option qui vous convient le mieux, je vous invite à consulter cet article, dans lequel vous trouverez des informations très utiles.

2.-Où placer votre nouveau routeur: dans un place centrale et élevée

Il ne fait aucun doute que c’est la meilleure option. Si vous souhaitez maximiser la portée du signal Wi-Fi de votre nouveau routeur, vous devez trouver une place aussi centrale que possible et en position élevéecar cela aidera à améliorer la portée en raison de l’effet de chute des ondes radio d’une connexion Wi-Fi.

D’autre part, placer le routeur dans une position élevée nous privilégions la portée à l’étage supérieur de notre maison. Cela peut nous aider à avoir une connexion Wi-Fi dans certaines chambres sans avoir à recourir à des répéteurs.

N’oubliez pas de placer le routeur en position basse et dans des zones éloignées du centre il peut limiter considérablement sa portée et créer des zones mortes.

3.-Où placer votre nouveau routeur: recherchez des endroits sans obstacles ni interférences

C’est le moyen le plus simple d’améliorer la portée et de “gratter” un peu plus de portée sans avoir à dépenser un seul euro.

Comme beaucoup de nos lecteurs le savent, les obstacles et les interférences peut réduire considérablement la portée du signal Wi-Fi émis par un routeur. Certains obstacles, comme les miroirs surdimensionnés, peuvent ruiner instantanément une connexion Wi-Fi, nous devons donc être très prudents.

Idéalement, vous devriez placer votre nouveau routeur dans une position élevé et sans obstacles. Ne vous inquiétez pas, nous savons que dans chaque maison il y aura toujours des barrières et des obstacles, mais ce n’est pas la même chose de placer le routeur dans une pièce où il ne trouvera qu’un simple mur que dans une autre où il y aura des miroirs, des interférences et autres éléments limitants.

