NEC LAVIE MINI est un projet collaboratif entre NEC et Lenovo. Il n’est pas encore à vendre et son prix ne sera pas bon marché, mais si vous aimez le différentes machines ici vous en avez un.

C’est un petit cabriolet (8 pouces) qui suit les traces de concepts comme ceux des firmes chinoises One-Notebook ou GPD ou de projets comme “UFO Concept” d’Alienware, mais pas aussi de haut niveau.

Son design est visible. Un cabriolet Il peut être utilisé pour des tâches ou des jeux productifs grâce aux contrôleurs détachables de style Nintendo Switch. Son écran est un écran multi-touch de 8 pouces avec une résolution de 1 920 x 1 200 pixels, un rapport hauteur / largeur de 16:10 et 400 nits de luminosité.

Il est peut-être petit, mais il offre un excellent niveau de matériel avec un processeur Intel Core i7-1180G7 Graphiques Core et Intel Iris Xe de onzième génération, accompagnés de 16 Go de RAM et d’un disque SSD de 256 Go. Très bon sur la connectivité aussi, avec Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, haut-parleurs stéréo de 1,5 W, une prise casque / microphone combinée, des ports USB 3.1 Type-C et une webcam avec prise en charge IR pour les tâches de sécurité.

Il n’y a pas de place pour un clavier complet, mais il offre les touches habituelles avec des boutons circulaires de style chiclet. Un trackpad optique remplace le pavé tactile traditionnel. En plus de l’utiliser comme petit ordinateur portable ou tablette électronique, les contrôleurs optionnels en font une console portable. Il dispose de commandes, de déclencheurs et de vibrations analogiques et numériques dans un arrangement que vous trouverez dans une manette Xbox. Ils disent qu’ils prendront en charge les contrôleurs de jeu tiers.

Enfin, Lenovo et NEC proposeront une station d’accueil permettant de connecter facilement l’ordinateur portable à un téléviseur ou à un moniteur. Il dispose d’une sortie HDMI qui permet une sortie vidéo avec des résolutions allant jusqu’à 4K 60fps, deux ports USB Type-C et deux ports Type-A pour une meilleure connectivité et il rechargera également ce curieux ordinateur portable.

Aucune disponibilité ni prix n’a été fourni pour la NEC LAVIE MINI, l’une des «différentes» machines, de bonnes performances, extrêmement portable et polyvalente pour différents modes d’utilisation, y compris les jeux mobiles.