Nous connaissons déjà les exigences de GodFall pour PC, un jeu exclusif de la nouvelle génération qu’il ne viendra que sur PS5 et PC, et qu’il n’a donc pas été développé sur la base des limitations des consoles de la génération actuelle. Cela est évident dans les exigences minimales, mais pas dans celles recommandées, car ces dernières correspondent à ce que nous avons vu dans certains titres exigeants du dernier lot.

Les exigences pour GodFall sont, à leur niveau minimum, similaires aux exigences recommandées qui avaient été standardisées après l’arrivée de Xbox One X et PS4 Pro. Ils ne sont pas particulièrement hauts, mais marquent un saut net, puisque nous sommes passés du classique Core i5 2500-FX 8350, 8 Go de RAM et Radeon HD 7850-GTX 660 à une configuration à part, jusqu’à en faire relativement peu, d’un “type” PC milieu de gamme.

Sans plus tarder, examinons les exigences de GodFall et discutons des erreurs d’équivalence possibles que Gearbox s’est engagé.

Exigences de GodFall: niveau minimum

Windows 10 64 bits. Processeur Core i5 6600 ou Ryzen 5 1600. 12 Go de RAM. Carte graphique Radeon RX 580 avec 8 Go ou GTX 1060 avec 6 Go. L’espace nécessaire n’a pas été spécifié.

On a une grave erreur dans les équivalences au niveau du CPU, depuis un Ryzen 5 1600 a six noyaux et douze fils, alors qu’un Core i5 6600 a quatre cœurs et quatre threads. Le plus proche de ce dernier serait un Ryzen 3 1300X, qui ajoute quatre cœurs et quatre threads.

On voit qu’on n’en aurait plus assez avec 8 Go de RAM, ce qui est parfaitement compréhensible puisque, comme on s’y attendait, c’est un jeu qui a été développé à partir de zéro pour PS5 et PC, et qui ne fait pas partie de PS4 ou Xbox One du moins commun. dénominateur.

Exigences de GodFall – Niveau recommandé

Windows 10 64 bits. Processeur Core i7 8700 ou Ryzen 5 3600. 16 Go de RAM. Carte graphique Radeon RX 5700 XT avec 8 Go ou GTX 1080 Ti avec 11 Go. L’espace nécessaire n’a pas été spécifié.

Dans ce cas, les équivalences au niveau du processeur sont tout à fait correctes. Au niveau du GPU, nous avons une erreur claire, car le GTX 1080 Ti est au-dessus du RX 5700 XT, mais c’est compréhensible car AMD n’a pas de correspondance directe pour le moment, et c’est la solution graphique la plus proche de l’alternative de NVIDIA.

Sinon il n’y a pas de surprise, les 16 Go de RAM et les configurations de six et douze cœurs sont voués à devenir la nouvelle norme recommandée, comme nous l’avions prévu à l’époque dans cet article.

GodFall aura besoin de 12 Go de mémoire graphique, selon ses développeurs

C’est l’un des commentaires qui a le plus retenu mon attention. Ceux d’entre vous qui me lisent quotidiennement savent déjà que chaque jeu utilise la mémoire graphique d’une manière différente. Il y a des titres qui l’utilisent comme un cache massif, c’est-à-dire qu’ils doivent remplir toute la VRAM disponible même même s’ils n’ont pas besoin de beaucoup, et bien que cela ne finisse pas par faire une différence dans la performance finale.

L’un des meilleurs exemples est Call of Duty Modern Warfare 2019, qui peut remplir complètement les 11 Go d’un RTX 2080 Ti, mais ne montre aucun manque lors de l’exécution avec la même configuration graphique sur un RTX 2080 Super avec 8 Go de VRAM, ou même sur un RTX 2060 avec 6 GB. Il a tendance à occuper toute la mémoire graphique disponible, même si vous n’en avez pas besoin.

D’autres jeux, tels que Resident Evil 2 Remake et Resident Evil 3 Remake, nécessitent des quantités énormes pour certaines configurations, mais ils fonctionnent parfaitement sur des réglages inférieurs. En revanche, des titres très spécifiques, comme DOOM Eternal, ont une forte dépendance à la mémoire graphique disponible, et peuvent bénéficier de configurations de plus de 8 Go, même si ce n’est pas habituel.

Le fait est que selon les développeurs de GodFall, il sera nécessaire d’avoir 12 Go de mémoire graphique pour un fonctionnement fluide tout en conservant des textures de qualité supérieure. On ne sait pas si ce sera une exigence pointue ou si on pourra configurer les textures en ultra même si on a moins de mémoire graphique, sous peine de problèmes de performances. Il ne faudra pas longtemps pour le savoir, car sa sortie est prévue pour le 12 novembre en tant qu’exclusivité temporaire sur Epic Games Store.