La nouvelle a été publiée par une déclaration officielle sur le site Web de l’étude, où Evan Wells a signalé des changements importants au sein de l’organisation interne de l’entreprise et des «promotions bien méritées» comme celle de Neil Druckmann, jusqu’ici vice-président de l’entreprise, qui accédera au poste de coprésident Chien méchant avec Wells.

Ce n’était pas le seul changement apporté au sein de la structure interne de l’entreprise, puisque la montée en puissance de Neil Druckmann a laissé un vide à la vice-présidence, qui devra être comblée par de nouveaux travailleurs:

“Dans une réunion […], nous avons annoncé des promotions bien méritées: Neil Druckmann me rejoint en tant que co-président de Naughty Dog, après avoir servi près de trois ans en tant que vice-président. En outre, nous accueillons Alison Mori et Christian Gyrling en tant que vice-présidents de Naughty Dog. […] Alison a été notre directrice des opérations et Christian a été notre codirecteur de la programmation. “Wells a rapporté dans la déclaration.

Ravi d’aider à diriger le groupe de développeurs le plus incroyable avec mon ami et mentor, @evan_wells! Et bravo à @cgyrling et @yoalimo pour leurs promotions bien méritées et en retard! https://t.co/7pNIXpZHRY – Dr Uckmann (@Neil_Druckmann) 5 décembre 2020

Niel Druckmann est devenue une figure assez influente dans le monde des jeux vidéo. Son rôle important a été gagné grâce à son propre travail, dirigeant des projets plébiscités par la critique et le public, des projets comme la saga The Last of Us et Uncharted 4. Le créateur a partagé son émotion sur Twitter, où féliciter l’équipe de Le chien méchant et je félicite Alison mori Oui Christian gyrling pour sa promotion à la vice-présidence.

