N'en aviez-vous pas assez pour vivre en 2020? Maintenant, vous pouvez vous en souvenir avec un jeu qui passe en revue toute l'année

Un développeur a créé un petit jeu vidéo dans lequel nous devons survivre à 2020.

Nous sommes maintenant dans 2021, dans l’espoir que cette année être meilleur que ci-dessus. La vérité et la vérité est que le début de 2021 est très turbulent aussi, avec différents événements au niveau international et avec la pandémie de coronavirus en cours. Pourtant, on ne sait pas ce qui va se passer en 2021, mais on sait ce qui s’est passé en 2020, un an pour oublier sur de nombreux fronts.

Max Garkavyy a créé 2020 Game, une plate-forme simple à laquelle vous pouvez jouer dans un navigateurNous croyons que cela a été plus que suffisant vivez-le en personne, mais si vous voulez vous souvenir de tout ce qui s’est passé, incendies en Australie, jusqu’aux élections aux États-Unis, à travers la pandémie ou par des choses plus légères, comme la Boom TikTok, maintenant vous pouvez. Un développeur a créé un jeu par navigateur qui nous invite à nous souvenir du événements survenus en 2020.

Max Garkavyy a créé 2020 Game, une plate-forme simple à laquelle vous pouvez jouer dans vos navigateurs de confiance, et qui nous raconte l’horrible année que nous avons laissée derrière nous. Le joueur doit essayer de survivre pour forcer 2020 et atteindre l’objectif final, 2021. L’idée est très amusante et même le développeur a déjà reçu plus de 1000 dons de personnes qui ont reconnu votre travail et, au moment d’écrire ces lignes, vous avez amassé plus de 10 000 $.

Le jeu a beaucoup d’idées bien exécuté, comme l’approvisionnement pour la quarantaine, posséder quarantaine, Des antennes 5G qui lancent des virus (les négationnistes, c’est faux, ne le croyez pas), un écran mobile où une chanson joue et nous pouvons créer des TikToks, une course Trump contre Biden pour atteindre un poste à la Maison Blanche et d’autres détails qui vous permettront un sourire.

Bref, c’est une façon de nous emmener avec un peu d’humour ce qui a été une période difficile à supporter et très difficile pour tout le monde. L’industrie du jeu vidéo a également été affectée par retards, incapacité à développer quoi que ce soit, comme l’a dit Square Enix, et difficultés avec les nouvelles consoles. 2021 a commencé avec les annonces d’Indiana Jones ou de Star Wars, mais avec le report jusqu’en 2022 de Hogwarts Legacy.

En savoir plus: Jeu 2020, 2020, Coronavirus, Max Garkavyy et Jeux par navigateur.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');