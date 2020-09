Netatmo vous avez déjà votre sonnette intelligente. La société française dédiée aux hommes intelligents, présente aujourd’hui sa nouvelle sonnette qui permet de voir et de répondre à quiconque frappe à la porte, qu’il soit ou non à l’intérieur de la maison.

Lorsque quelqu’un sonne à la porte, l’utilisateur reçoit une alerte sur son smartphone et peut ainsi parler à ses visiteurs. La sonnette vous permet également de protéger l’entrée de votre maison. Il alerte l’utilisateur s’il détecte une personne qui traîne devant l’entrée.

Lorsque quelqu’un sonne à la porte, il reçoit un appel vidéo sur son smartphone et voit son visiteur. L’utilisateur peut alors choisir de lui parler ou non directement depuis son smartphone. Ainsi, l’utilisateur peut indiquer au livreur où déposer le colis lorsqu’il est au bureau ou accueillir ses invités s’il est encore en train de préparer le dîner.

Sécurité résidentielle extérieure renforcée

La sonnette vidéo intelligente Netatmo protège votre maison des intrusions et vous permet de vous sentir en sécurité en cas d’activité suspecte. Grâce à ses algorithmes d’Intelligence Artificielle, il distingue entre une personne et un mouvement indescriptible. Si quelqu’un flâne autour de l’entrée, l’utilisateur reçoit une notification «Personne détectée» sur son smartphone et une vidéo de l’événement est enregistrée. Avec le microphone et le haut-parleur intégrés, il permet à l’intrus d’être mis au défi et dissuadé de quitter la maison.

Notifications intelligentes entièrement personnalisables

Les paramètres de la sonnette vidéo intelligente sont entièrement personnalisables. L’utilisateur peut désactiver les notifications et les enregistrements selon ses préférences. En cas de détection de personne, l’utilisateur définit si la sonnette vidéo intelligente envoie une notification et enregistre une vidéo, ou non. Ainsi, vous pouvez choisir de recevoir des alertes et d’enregistrer des vidéos uniquement lorsque quelqu’un frappe à la porte.

Grâce à sa fonctionnalité Alert-Zones, l’utilisateur définit les zones spécifiques de détection des personnes en fonction de la configuration de sa maison: autour de l’entrée principale, du portail, de la porte de garage, etc. Ainsi, la sonnette vidéo intelligente ne vous informe que des événements qui se produisent dans ces espaces.

Pas de frais d’abonnement et des données 100% protégées

Toutes les fonctionnalités de la sonnette vidéo intelligente sont accessibles gratuitement, y compris le stockage vidéo.

L’historique des appels reçus par la sonnette et les vidéos sont stockés localement sur une carte microSD interne.

La carte microSD est cryptée pour assurer un niveau de protection plus élevé pour votre contenu. Pour protéger la transmission des données vers le smartphone de l’utilisateur, la sonnette vidéo intelligente utilise des connexions cryptées de bout en bout.

Installation facile pour remplacer votre sonnette filaire existante

L’utilisateur peut installer lui-même la sonnette vidéo intelligente. Conservez votre carillon filaire existant et remplacez simplement le bouton de la sonnette par la sonnette vidéo intelligente Netatmo. Il est compatible avec la plupart des installations électriques, 8-24 volts ou 230 volts. Un outil en ligne est disponible pour vérifier la compatibilité de votre installation avec la sonnette Netatmo.

L’utilisateur connecte sa sonnette vidéo intelligente au réseau WiFi domestique pour le contrôler à distance. Profitez de toutes ses fonctionnalités grâce à l’application Netatmo Security depuis votre smartphone ou tablette.

Qualité d’image pour une protection de jour comme de nuit

La sonnette vidéo intelligente dispose d’une caméra Full HD 1080p avec un objectif grand angle de 140 degrés, offrant une qualité vidéo optimale.

La fonction HDR de la caméra atténue les changements brusques d’éclairage et permet à l’utilisateur de voir clairement ce qui se passe devant la maison, quelles que soient les conditions d’éclairage. Grâce à cela, le visage des visiteurs est clair même avec un contre-jour.

La sonnette vidéo intelligente Netatmo assure la protection de la maison jour et nuit avec une vision nocturne infrarouge. Par conséquent, l’utilisateur voit toujours le visiteur à sa porte, même dans l’obscurité totale.

Compatibilité Apple HomeKit

La sonnette vidéo intelligente est compatible avec Apple HomeKit. Grâce à cette compatibilité, l’utilisateur peut créer des scénarios personnalisés pour connecter sa sonnette à d’autres appareils intelligents de la maison selon différentes combinaisons. Par exemple, l’éclairage extérieur de votre maison peut s’allumer automatiquement lorsque la sonnette vidéo intelligente détecte une personne pour effrayer un cambrioleur potentiel.

Avec HomeKit, l’utilisateur accède aux images enregistrées en direct par sa sonnette vidéo intelligente avec sa voix. Il demande à Siri de lui montrer son billet pour savoir ce qui se passe à la maison (« Hey Siri, montre-moi le billet »).

Un design élégant qui résiste aux éléments

Avec son design compact et élégant, la sonnette vidéo intelligente s’intègre facilement dans l’entrée de n’importe quelle maison.

Protégée par la technologie HZO, un nano film innovant et certifié IP44, la sonnette est totalement étanche et parfaitement résistante à toutes les conditions météorologiques (pluie, neige, humidité) ainsi qu’à la poussière et aux impuretés.

Disponibilité

La sonnette vidéo intelligente Netatmo peut être commandée à partir du 28 septembre sur le site Internet de Netatmo et sur Amazon, au prix de 299,99 €.

L’application Netatmo Security est gratuite et compatible avec les iPhones et les smartphones Android.