Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 29/10/2020 14:39

Bien qu’au début de l’exercice Netflix Il avait mentionné qu’il n’avait pas l’intention d’augmenter le prix de l’abonnement pour le moment, plusieurs rumeurs ont émergé au cours des derniers mois selon lesquelles une augmentation était inévitable. Maintenant, aujourd’hui, il a été confirmé que les utilisateurs de cette plate-forme de streaming devront payer plus, du moins aux États-Unis.

Aujourd’hui, il a été confirmé que le prix de l’abonnement standard passera de 12,99 $ à 13,99 $, tandis que les frais de prime varient de 15 $ à 17,99 $. En revanche, le plan de base restera à 8,99 $ par mois. Face à cette nouvelle, les actions de la société ont augmenté de 4%.

Maintenant, cela ne devrait pas être une grande surprise, avec des entreprises comme Disney, Apple et Amazon améliorant leur offre sur les plateformes de streaming, Netflix doit augmenter son catalogue, ce qui signifie octroyer des licences à plus de productions, ainsi que développer des projets plus originaux. De même, il est important que ce service ait augmenté de prix au Mexique cette année, et pour le moment, on ne sait pas si ce qui vient de se passer aux États-Unis sera reproduit dans d’autres pays.

Via: CNBC

Le directeur créatif d’Everwild quitte Rare Gears Pop! se terminera dans quelques mois

Sébastien Quiroz

23 ans. Editeur chez Atomix.vg. Consommateur de culture pop.