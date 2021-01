Netflix a réalisé dépasser 200 millions d’abonnés pour la première fois (203,6 M). La plateforme de contenu en streaming, qui a annoncé aujourd’hui ses résultats pour le dernier trimestre de 2020, termine une année où elle a connu une croissance notable.

Au total, la firme nord-américaine a réussi à ajouter 37 millions de nouveaux clients au cours de l’année. 8,5 d’entre eux ont été ajoutés dans la dernière tranche, soit 2 millions de plus que ceux projetés par l’entreprise pour cette période. En 2019, le chiffre total était de 28 millions de nouveaux abonnés.

Des chiffres qui dépassent les attentes et qui soutiennent Netflix en tant que leader de l’industrie du divertissement en streaming. Les motifs? Divers.

Netflix: contenu à succès, concurrence féroce

La croissance des abonnés Netflix en 2020 a indéniablement bénéficié de la pandémie de coronavirus. Un fait qui a été vu d’une manière particulière dans les trois premiers mois de l’année, lorsque l’entreprise a ajouté près de 16 millions de nouveaux clients. En comparaison, pour le premier trimestre de l’année en cours, il devrait atteindre 6 millions de nouvelles inscriptions.

En second lieu, Netflix est la plateforme de contenu en streaming qui investit le plus dans la création de nouvelles séries et films. Bien en avance sur ses concurrents, la société de Reed Hastings a tout mis en œuvre pour générer des productions originales pour attirer de nouveaux abonnés.

‘Midnight Sky’, Lady’s Gambit ‘ou’ Lupin ‘sont quelques-uns des derniers tubes de la maison

L’entreprise divulgue, par exemple, que Midnight Sky, le dernier film réalisé par et avec George Clooney, a été vu par 72 millions de foyers au cours du mois de sa sortie.. Un chiffre que le français Lupin abordera également, disent-ils. Sorti en janvier, il menace d’arracher le titre de la série la plus réussie au cours de ses 28 premiers jours au également récent Lady’s Gambit, un autre qui a stimulé, avec The Bridgertons, la croissance du service dans la dernière ligne droite de 2020, avec 62 millions de foyers lui donnent une chance.

Netflix

Rester à jour devient de plus en plus difficile, cependant. L’augmentation de l’offre sur le marché, provoquée par l’apparition de nouvelles plateformes, ralentira la capacité de Netflix à accroître sa base d’abonnés en 2021. «Notre stratégie est simple: si nous pouvons continuer à améliorer Netflix chaque jour pour mieux ravir nos membres, nous pouvons être leur premier choix pour le divertissement en streaming», disent-ils. “L’année dernière témoigne de cette approche.”

Pour cela Ils continueront avec leur formule de nouveaux titres et saisons des plus réussis. Parmi ceux qui arriveront bientôt: Stranger Things, La casa de papel, The Witcher, Elite ou You. La guerre pour régner en streaming continuera d’être, comme elle l’a été en 2020, extrêmement féroce.

