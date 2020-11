Netflix est plus préoccupé par la concurrence avec les jeux vidéo que par les premières et le contenu d’autres plates-formes de streaming, car la concurrence pour les utilisateurs est plus grande avec Fortnite qu’avec HBO, Disney ou d’autres concurrents.

Dans son rapport trimestriel, dans la section Concurrence, la société reconnaît ce qui suit: “Nous sommes en concurrence (et perdons) avec Fortnite plus qu’avec HBO.”

Avec cela, il souligne que le titre d’Epic Games vole plus de temps d’écran et d’attention du public, étant une plus grande préoccupation que la première attendue de la dernière saison de “Game of Thrones”, la lettre forte de HBO.

«Nous ne nous concentrons pas sur Disney, Amazon ou autres, mais sur la façon dont nous pouvons améliorer notre expérience pour nos membres», déclare Netflix.

Dans ledit rapport, dans lequel il souligne que sa nouvelle base d’abonnés a augmenté de 8,8 millions au cours des trois derniers mois de 2018, le géant du streaming a également souligné qu’il existe d’autres sources de divertissement qui sont responsables de la perte d’audience et de temps d’écran, telles que Youtube; et note que lorsque cette plate-forme a connu une baisse globale de quelques minutes en octobre, ses connexions et ses vues ont augmenté en même temps.

“Il y a des milliers de concurrents sur ce marché très fragmenté qui peine à divertir les consommateurs.”

Ces points Netflix sont attribués par Disney et Warner Media préparant leurs propres services de streaming, et qu’AT & T, qui vient d’ajouter le réseau HBO à son empire des médias et des télécommunications, envisage d’en faire l’ancre d’un ensemble de nouveaux services de transmission. , selon son directeur exécutif, Randall Stephenson, a déclaré ces derniers jours.

