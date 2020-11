Le projet de loi générale sur la communication audiovisuelle a été présenté en Espagne avec l’intention de égaliser tous les acteurs qui fournissent des services audiovisuels dans le pays. Et la nouveauté est que les plateformes telles que Netflix, HBO ou Disney + ne seront pas exemptées de contribuer: selon le projet, doit financer la production de contenus européens.

Des services comme HBO, Netflix, Amazon Prime Video, Disney + et d’autres multinationales de l’audiovisuel ont longtemps traîné la polémique au niveau européen puisqu’ils sont à peine taxés dans certains pays où ils offrent un accès. L’Irlande et la Hollande sont généralement les territoires où elles résident habituellement; afin que des pays comme l’Espagne voient comment ces plateformes Ils ne déclarent pas de bénéfices dans le volume apparent qu’ils génèrent. Le gouvernement espagnol a commencé à être un peu plus restrictif avec le projet de loi générale sur la communication audiovisuelle, un projet qui a ouvert la période aux allégations.

Les plateformes de contenu financeront la création européenne

Jusqu’à présent, les services de streaming audiovisuel les plus populaires étaient exemptés obligations des chaînes de télévision espagnoles ou les opérateurs de téléphonie proposant des services audiovisuels: financent la création de contenus européens en plus de fournir des fonds à Radio Televisión Española (RTVE). Le gouvernement espagnol n’a pas encore légiféré sur ce dernier, malgré ce qui avait déjà été divulgué, il forcera que Netflix et l’entreprise contribuent à la création de contenu européen.

Le gouvernement a inclus différentes gammes de financement selon les bénéfices obtenus par les différentes plateformes. Ceux-ci sont:

Chiffre d’affaires supérieur à 50 millions d’euros. 5% de ce chiffre d’affaires seront consacrés au financement de la création de contenus audiovisuels européens et / ou à leur protection. Sur les 5%, la plate-forme doit allouer 70% aux travaux indépendants; avec 4% de ce pourcentage à des œuvres dans l’une des langues espagnoles.

Chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros. 5% sont destinés au financement d’œuvres européennes, à l’achat de droits audiovisuels européens ou à la maintenance d’œuvres. 70% doivent être alloués à des créations audiovisuelles indépendantes. Plateformes qui facturent en Espagne moins de 10 millions d’euros sera exempté du financement de la création audiovisuelle européenne.

Le ministère des Affaires économiques et de la Transformation numérique obligera les plates-formes qui sont établies en Espagne et celles qui, bien qu’elles soient en dehors du territoire, ciblez votre contenu sur ce pays. Et il utilisera toujours le montant déclaré par chaque plateforme en Espagne.

Partager Netflix, HBO et d’autres plates-formes opérant en Espagne devront financer du contenu européen