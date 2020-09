Le co-PDG de Netflix prévoit que la plate-forme publiera plus de contenu original en 2021

Affirme que la pandémie de coronavirus n’est « qu’un » petit problème « dans l’histoire

Diverses productions de plateformes de films et de streaming ont dû arrêter les enregistrements

Cette année a été extrêmement difficile pour l’ensemble de l’industrie du divertissement, de la part des grandes sociétés de production hollywoodiennes telles que Warner Bros., Universal Pictures ou Sony Pictures, via les principales plateformes de streaming et chaînes de télévision telles que Netflix, Amazon Prime Video et HBO Ils ont souffert.

Cependant, malgré toutes les complications, ils ont cherché à maintenir le secteur en vie et, en fait, pour la société de Los Gatos, en Californie, il est prévu de promouvoir davantage de projets.

Dans l’attente de l’année prochaine

C’est ainsi que le Reed Hastings, co-PDG de Netflix, qui soutient que d’ici 2021, la plateforme de streaming lancera plus de productions originales, encore plus que cette année.

Bien qu’il reconnaisse qu’avec la pandémie de coronavirus, l’industrie en général a affecté la production de divers projets, notamment aux États-Unis, l’impact ne sera pas aussi profond qu’on le craignait.

«L’année prochaine, nous planifions l’année; nous avons une grande sélection de contenu. (…) Ils sont encore plus originaux que cette année. Il n’a pas augmenté autant que nous l’avions prévu initialement, mais il augmente d’année en année. Bien sûr, nous produisons en Europe, nous produisons en Asie. Nous espérons tous un vaccin, afin que nous puissions reprendre un travail plus intensif », a déclaré Hastings dans une interview avec Variety.

L’industrie va récupérer

La position du co-PDG de Netflix a été cohérente et cohérente ces derniers jours. Il a participé avec divers médias dans le cadre des actions de relations publiques et marketing pour la promotion de son nouveau livre intitulé Aucune règle de règles, et dans plusieurs d’entre eux, il a parlé de l’état de l’industrie et de son avenir.

En fait, dans une autre conversation, cette fois avec Bloomberg, l’exécutif a expliqué que « tout le monde cherche à faire fonctionner (l’industrie) », comparant le moment actuel avec la grève des écrivains qui s’est produite entre 2007 et 2008. Cependant , concernant la pandémie COVID-19, il le considérait comme un « petit problème » dans l’histoire.

En ce sens, il a souligné comment il se fait qu’en dépit des difficultés, Netflix a réussi à maintenir son activité. À cet égard, il faut rappeler que d’autres entreprises ont dû suspendre les productions: The Batman (Warner Bros.), Friends (HBO Max), The Falcon and the Winter Soldier (Disney +), entre autres.