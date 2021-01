Netflix compte aujourd’hui plus de 200 millions d’abonnés dans le monde.

Disney Plus dépasserait Netflix en 2022 ainsi que tous ses concurrents en streaming.

Des séries comme Friends, Gossip Girl et The Prince of Rap ne sont plus disponibles dans leur catalogue et sont à la mode.

Comme prévu, Netflix a commencé 2021 avec des changements dans sa programmation et à partir de ce vendredi, des séries telles que “Friends”, “Gossip Girl” et “The prince of rap” ne sont pas disponibles dans son catalogue, c’est pourquoi dans les réseaux sociaux elles sont une tendance, compte tenu des plaintes de vos abonnés.

Comme aux États-Unis, les droits sur les trois productions Warner ont été récupérés par le producteur et feront partie du contenu de la plateforme de streaming HBO Max.

En octobre de l’année dernière, WarnerMedia a annoncé que la plate-forme de streaming HBO Max serait lancée d’ici mai 2020. Tout a commencé lorsque WarnerMedia, la société qui a émergé lorsque AT&T a acheté Time Warner pour 85 milliards de dollars, a obtenu tous les services de HBO, MAX, Cinemax et HBO Go dans tous les pays hispanophones d’Amérique latine et des Caraïbes. L’accord conclu avec Ole Communications leur permet de proposer un vaste catalogue de films et de séries.

Au total, dès le lancement, la plateforme aura quelques 10 mille heures de contenu. Il y aura des images de Warner Bros, New Line, DC Entertainment, CNN, TNT, TBS, truTV, The CW, Turner Classic Movies, Cartoon Network, Adult Swim, Crunchyroll, Rooster Teeth et Looney Tunes. Le matériel HBO et ses propres productions seront ajoutés à ce catalogue.

Aux États-Unis, des émissions comme «The Big Bang Theory», «South Park» et «Rick and Morty», «Gremlins», «Adventure Time» et les trois émissions mentionnées ci-dessus, ont quitté les plateformes où elles devaient se préparer et migrer à HBO Max. Lors de la conférence en ligne du Web Summit, il a été annoncé que ce nouveau service prévoyait déjà d’atteindre le Mexique au cours du second semestre 2021. Le directeur mondial de HBO Max, Andy Forssell, a déclaré que le service arriverait prochainement en Amérique latine et en Europe. an.

«Merci pour tous les rires, potins et café. J’ai essayé, les gars. Mais nous n’aurons l’occasion que jusqu’au 31 décembre de voir «Le prince du rap», «Gossip Girl» et «Friends» sur Netflix Amérique latine », a déclaré Netflix Amérique latine le 23 décembre 2020, via son compte Twitter officiel .

Les utilisateurs des médias sociaux ont réagi avec des messages tels que: «Pourquoi Gossip Girl, pourquoi? Maintenant, je n’ai qu’une semaine pour le répéter, ce n’est pas juste »,« Si je regarde Friends 24/7 de la même façon et si je finis par griller pendant que je regarde la fin. Bravo! “,” Je suis désolé, je pense que le nôtre doit se terminer, si c’est vous, pas moi. “

La réponse de Netflix aujourd’hui est “J’espère que nous pourrons continuer à être AMIS”:

J’espère que nous pouvons continuer à être AMIS – Netflix Amérique latine (@NetflixLAT) 1er janvier 2021

En revanche, Netflix a souligné qu’à partir de ce 1er janvier, la troisième saison de «Cobra Kai» et la deuxième de «Monarca» seront disponibles, entre autres options qui, espèrent-ils, compenseront le manque de séries comme Friends.