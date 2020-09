La liste des sorties de Netflix en septembre 2020 regorge de grandes premières, y compris certains des films Netflix originaux les plus attendus de l’année.

Mélangé à toutes les productions de haut niveau, un film primé appelé Cuties est devenu l’un des films les plus controversés de 2020.

Le film vient de sortir par Netflix la semaine dernière – et il a déjà été interdit dans au moins un pays.

Après un mois d’août terriblement lent par rapport au rythme rapide normal des productions originales très attendues de Netflix, septembre est définitivement en train de changer les choses. Ce mois-ci est rempli du début à la fin avec un nouveau contenu original passionnant de Netflix, y compris certaines des plus grandes premières de la saison. Les points forts incluent le nouveau film de Charlie Kaufman Je pense à la fin des choses avec Jessie Buckley et Jesse Plemons, Away avec Hillary Swank en tant qu’astronaute lors de la première mission habitée sur Mars, The Gift saison 2, Ratched avec Sarah Paulson et la saison criminelle britannique 2. En plus de cela, deux des premières de films Netflix originaux les plus remarquables de 2020 arrivent ce mois-ci: Enola Holmes avec Millie Bobby Brown et Henry Cavill, et The Devil All the Time avec Tom Holland et Robert Pattinson.

Mélangé à toutes ces productions à gros budget et à ces émissions très attendues, un film original de Netflix a attiré beaucoup d’attention pour toutes les mauvaises raisons. Cuties fait irruption sur la scène en tant que film français indépendant puissant et primé. Maintenant, il a été embourbé dans la controverse – même interdit dans un pays – et la faute incombe entièrement à Netflix. Cuties vient enfin de sortir après quelques semaines tumultueuses, alors les abonnés Netflix peuvent maintenant voir de quoi il s’agissait.

Cuties a été écrit et réalisé par Maïmouna Doucouré, qui a même remporté un prix du Festival du film de Sundance pour sa réalisation. Il met en vedette Fathia Youssouf en tant que jeune fille au Sénégal grandissant dans une famille musulmane stricte. Malgré les valeurs traditionnelles de la famille, la jeune fille de 11 ans rejoint un groupe de danse moderne appelé «les mignonnes». C’est une histoire de passage à l’âge adulte qui peut parfois être un peu racée compte tenu du contexte, mais Netflix a fait de sérieux faux pas dans la commercialisation du film et a fini par en faire l’un des films les plus controversés de l’année.

La promotion de Netflix de Cuties a été considérée par beaucoup comme de jeunes mineurs hyper-sexualisants, et tout a commencé avec la première affiche que Netflix a publiée pour le film:

L’affiche a immédiatement fait sensation et le tollé qui a suivi a nui à la première de ce que de nombreux critiques ont déclaré être un film merveilleux et émouvant. Netflix a fini par publier une déclaration et créer de nouveaux supports marketing pour le film. « Nous sommes profondément désolés pour les illustrations inappropriées que nous avons utilisées pour Mignonnes / Cuties », a déclaré Netflix. «Ce n’était pas OK, ni représentatif de ce film français qui a été présenté en première à Sundance. Nous avons maintenant mis à jour les images et la description. »

Malheureusement, le mal avait déjà été fait et on parlait de Cuties pour toutes les mauvaises raisons. La controverse est même montée au point où le pays turc a interdit le film. Comme . l’a rapporté plus tôt ce mois-ci, Netflix a reçu l’ordre de bloquer la sortie du film dans le pays.

Cuties est maintenant sorti aux États-Unis et sur d’autres marchés malgré tout le brouhaha, et les gens qui parviennent à écarter la controverse semblent être assez impressionnés par le film. Les abonnés Netflix peuvent diffuser le film sur le site de Netflix, et la bande-annonce Cuties est intégrée ci-dessous.

