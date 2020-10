Après vous avoir parlé des meilleurs nettoyants pour votre mobile Android, qui promettent d’améliorer les performances et d’économiser de la mémoire, nous réfléchissons à la véritable utilité de ces applications en 2020.

La mémoire de votre téléphone mobile est l’un des aspects qui influence le plus lors du maintien d’une performance remarquable de l’appareil.

Dans la recherche de cette opération correcte, de nombreux utilisateurs décident de recourir à l’aide d’applications appelées optimiseurs ou nettoyants, qui promettent un amélioration des performances en supprimant tous les fichiers dont vous n’avez pas besoin et en nettoyant la RAM.

Si vous faites partie des utilisateurs qui font confiance à ces applications, dans cet article, nous vous dirons ce qu’elles sont les meilleurs nettoyeurs mobiles en 2020, ceux qui mettent à votre disposition différents outils tels que le nettoyeur de fichiers indésirables, Optimiseur de RAM, Un refroidisseur de processeur et un mode d’économie de batterie puissant.

Mais sont-ils vraiment nécessaires? Après vous avoir parlé des meilleurs nettoyants, nous avons longuement réfléchi la véritable utilité de ces applications Actuellement.

Les nettoyeurs mobiles s’accumulent millions de téléchargements sur le Play Store, ce qui confirme la confiance de nombreux utilisateurs dans ce type d’application.

Si vous souhaitez également utiliser ses fonctions, vous pouvez découvrir ci-dessous les meilleurs nettoyants pour votre mobile que vous pouvez télécharger et installer en 2020.

Nettoyeur de téléphone

Avec plus de 50 millions de téléchargements et une note moyenne de 4,7 sur le Play Store, Phone Cleaner est l’un des optimiseurs les plus populaires pour Android.

Développée par Super Cleaner Studio, cette application promet d’accélérer le fonctionnement de votre téléphone, optimiser la mémoire, CPU cool, nettoyer la RAM, économiser la batterie, vider le cache de l’application, éliminez les notifications indésirables, et plus encore.

En bref, un ensemble d’outils qui améliorer les performances mobiles basé principalement sur l’élimination de tout ce dont vous n’avez pas besoin.

Ainsi, soi-disant, il réalise une accélération remarquable lors de l’exécution d’applications telles que des jeux, qui peuvent être jouer plus couramment.

Sans aucun doute, Phone Cleaner est l’une des applications auxquelles les utilisateurs font le plus confiance pour nettoyer et optimiser leur téléphone.

Fichiers Google

Si vous souhaitez nettoyer votre mobile avec succès, l’une des meilleures alternatives pour Android est Files by Google, l’explorateur de fichiers créé par la société qui sert également à supprimer ces fichiers inutiles.

En analysant votre téléphone, Files by Google trouve le applications que vous avez à peine utilisées Au cours des derniers mois, des images en double et du spam ont été enregistrés dans le stockage local.

Plus tard, il recommande son élimination pour libérer tout l’espace possible dans le terminal.

De plus, avec cette application Google, vous pouvez faire une sauvegarde pour conserver tous vos fichiers dans le cloud et économiser cet espace dans le stockage mobile.

Au cas où ses outils pour prendre en charge la mémoire du téléphone ne seraient pas suffisants, Files by Google dispose également de fonctions pour partager des fichiers hors ligne, trouvez des fichiers plus rapidement et gérez-les facilement dans des dossiers.

Si vous recherchez un outil fiable pour économiser de l’espace, Files by Google est la solution.

CCleaner

Piriform est le studio derrière CCleaner, un nettoyeur de fichiers pour mobiles et ordinateurs dont nous avons tous entendu parler à l’occasion.

Cette application gratuite a été créée dans le but de vous aider gardez votre téléphone exempt de fichiers indésirables, avec un système en bon état et avec une navigation Internet sûre.

Pour ce faire, il vous fournit d’abord un nettoyeur pour supprimer tous les fichiers indésirables et les données inutiles des applications, telles que mémoire cache, historique de navigation, télécharger des dossiers, du contenu du presse-papiers, etc.

De plus, il vous indique également les applications que vous utilisez le moins.

Une fois que toute la mémoire possible a été sauvegardée, avec CCleaner vous pouvez analyser quelles applications consomment le plus de mémoire et de batterie, pour les éliminer si vous le jugez nécessaire.

Enfin, en forçant les applications à s’arrêter en arrière-plan, CCleaner s’engage à améliorer les performances de votre téléphone.

Nettoyant AVG

AVG Cleaner, développé par le même entreprise en charge de l’antivirus AVG.

Comme les autres applications mentionnées ci-dessus, AVG Cleaner vise à économiser de l’espace sur votre mobile en éliminant tout ce que vous n’utilisez pas régulièrement: fichiers, images en double, données d’application, applications inutilisées …

Dans ce cas, avec AVG Cleaner, vous pouvez éliminer les applications qui sont préinstallées sur votre mobile et qui ne vous sont d’aucune utilité.

Vous pouvez également recourir à l’aide de l’outil “Hibernation des applications”, qui suspend les applications exécutées en arrière-plan pour économiser les données et la durée de vie de la batterie.

En ce qui concerne la batterie, ce nettoyeur et optimiseur pour Android dispose également d’un mode de sauvegarde spécial ce qui prolonge l’autonomie de l’appareil.

En bref, AVG Cleaner est un outil d’analyse pour votre mobile qui supprime tout ce dont vous n’avez pas besoin pour améliorer ses performances.

Nettoyant Nox

Un autre nettoyeur pour Android est Nox Cleaner, également avec plus de 50 millions de téléchargements sur Google Play. Tout d’abord, cette application intègre un nettoyeur de fichiers indésirables pour éliminer tout ce qui ralentit le fonctionnement de votre téléphone.

Deuxièmement, Nox Cleaner dispose d’un antivirus en temps réel qui vous alerte lorsqu’un malware ou un fichier malveillant tente de s’installer sur votre mobile pour accéder à ses données.

Cependant, nous savons déjà que l’installation d’un antivirus pour Android n’est pas la meilleure option.

Les fonctionnalités de Nox Cleaner continuent, et nous pouvons trouver un Accélérateur de RAM, refroidisseur de processeur, bloqueur de notifications, bloqueur et gestionnaire d’applications et, à noter, un accélérateur de jeu qui permet jouer plus couramment à vos jeux préférés.

SD Maid

SD Maid est une autre des meilleures alternatives pour nettoyer votre Android, une application gratuite qui vous permet d’économiser de l’espace. sans compromettre la sécurité de vos données personnelles.

Parmi les fonctions de cette application, nous trouvons un Navigateur de fichiers, pour examiner l’ensemble de l’appareil dans son intégralité; une gestionnaire d’applications, à la fois de ceux pré-installés et de ceux que vous avez téléchargés; et un Navigateur de fichiers par nom, date ou contenu.

Aussi, SD Maid aussi rechercher et supprimer les fichiers résiduels, les fichiers toujours stockés à partir d’applications supprimées, les images et les documents en double et le cache de l’application.

Sans aucun doute, SD Maid est l’un des meilleurs nettoyeurs pour Android que vous pouvez télécharger sans risquer la sécurité de vos informations ni le fonctionnement de votre mobile.

Pourquoi vous ne devriez jamais installer un optimiseur

Les applications ci-dessus sont les meilleurs nettoyeurs pour Android que vous pouvez télécharger sur votre mobile dès maintenant, mais sont-elles vraiment nécessaires? Ensuite, nous avons découvert les clés pourquoi l’installation d’un optimiseur dans votre terminal n’est pas recommandée.

Apprenez comment fonctionne la RAM

Avant d’installer des applications de nettoyage de RAM comme des folles, avez-vous déjà réfléchi à son fonctionnement? La mémoire RAM, comme son nom l’indique -Random Access Memory-, est un stockage temporaire dans lequel le le système a accès à tout moment.

C’est une mémoire de travail dans laquelle sont chargées les informations relatives à tous les processus que le téléphone doit gérer.

Si vous ouvrez WhatsApp, les données seront envoyées à la RAM, et lors d’une ouverture ultérieure de l’application, comme le processus est déjà chargé, il s’ouvrira beaucoup plus rapidement.

Les applications doivent fonctionner en arrière-plan, et croyez-le ou non, cela ne tue pas votre batterie ou quelque chose comme ça, puisque le système sait très bien comment gérer la RAM.

Un cas distinct est que l’application a une optimisation nulle, auquel cas le système lui-même ne peut pas gérer correctement les ressources cela exige, et c’est là que les problèmes surviennent.

Savoir plus: Comment savoir ce qui mange la RAM de votre mobile

Android suit la maxime de “RAM non utilisée, RAM gaspillée”. Que vous ayez 2, 3 ou 8 Go de RAM, plus de la moitié de ces concerts seront toujours occupés.

Android distribue les processus pour conserver autant d’informations que possible en RAM, car c’est le meilleur moyen de gérer les performances du terminal.

Le problème est qu’Android est gratuit et que les développeurs peuvent tout gâcher en créant des applications qui demandent trop de ressources.

Applications telles que Facebook, ils sont nombreux plus exigeants en ressources qu’ils ne le devraient.

En exigeant autant du système, il doit allouer une grande partie de la mémoire RAM à des processus tels que Facebook, et prioriser les autres qui devraient être actifs, mais ils sont fermés pour que l’application puisse rester ouverte.

Ce sont ces incohérences qui créent des problèmes, mais le moyen de le réparer n’est pas d’installer un nettoyeur.

Vous le comprendrez très facilement, lorsque vous comprendrez comment fonctionne un nettoyeur et quel est son véritable objectif.

Comment fonctionnent les optimiseurs

Les nettoyeurs sont essentiellement pour boiter … gagner de l’argent. Plein de publicités, envoi d’informations aux serveurs chinois pour gagner de l’argent (pas tous, mais la plupart), consommant plus de ressources qu’ils ne promettent d’économiser.

En fin. Ces applications ont les fonctions de base:

Nettoyez le cache de votre mobile (la seule chose qu’ils font bien, et quelque chose que vous pouvez faire vous-même à partir des paramètres) Nettoyez les gros fichiers (ils le font bien, et vous pouvez le faire aussi) Nettoyer la RAM (mauvais problème) Donnez un coup de pouce à votre mobile (Dieu sait quoi faire aller plus vite) Contrôlez la batterie de votre mobile (ils dépensent plus qu’ils n’économisent)

Le problème est simple, les nettoyeurs, comme Clean Master, suppriment toutes les applications au moyen d’un “forcer la fermeture”, non seulement les sortir du multitâche.

Cela implique une conséquence immédiate, les applications sont rouvertes pour occuper leur espace dans la mémoire RAM, avec pour conséquence Dépenses de CPU et de mémoire RAM.

“Le coup de pouce qu’ils promettent” n’est rien de plus que le augmentation temporaire des performances ce qui peut provoquer l’arrêt d’un téléphone bas de gamme.

Cependant, en quelques minutes, tout retournera à son cours, donc cela n’a pas de sens.

Savoir plus: Comment libérer de l’espace sur votre mobile Android: ne manquez pas de mémoire

Que faire pour optimiser votre mobile

L’optimisation du mobile ne se fait pas en utilisant des applications tierces, mais parce que vous êtes c’est toi-même qui en prend soin.

N’installez pas d’applications mal optimisées comme Facebook, prenez soin de nettoyer le cache une fois par mois, fermez vous-même les gros jeux ou applications ils ne seront plus exécutés plus tard en arrière-plan.

De cette façon, vous économiserez la batterie, vous augmenterez les performances de votre mobile, et vous n’aurez aucun problème d’aucune sorte, au-delà des limitations matérielles de votre mobile.