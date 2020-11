La capacité d’un smartphone permet aujourd’hui d’effectuer des tâches presque aussi complexes que sur un ordinateur. Désormais, en plus de passer des appels ou d’envoyer des messages, nous pouvons également nous occuper des affaires professionnelles ou scolaires, écouter de la musique ou regarder des séries et des films. Sans parler de la section photographique, car dans de nombreux cas, elle a remplacé les appareils photo.

Cependant, pour pouvoir aller plus loin dans ses fonctions, il existe des accessoires qui sont d’une grande aide, surtout s’ils sont sans fil et nous évitent d’avoir à traiter des câbles. C’est pourquoi nous avons préparé une sélection de neuf accessoires sans fil qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre mobile, des articles audio ou portables aux chargeurs pour la maison ou la voiture.

L’AUDIO

Casque sans fil QCY

Oubliez les tracas et les enchevêtrements de câbles avec ces écouteurs entièrement sans fil. Ils comptent avec Connexion Bluetooth 5.0 haute stabilité et offre une son stéréo de haute qualité. Son design intra-auriculaire annule la plupart des bruits externes et inclure un microphone pour prendre des appels en mains libres. Ils résistent à l’eau et à la sueur, ils sont donc idéaux pour le sport et ont un autonomie jusqu’à 15 heures grâce à son étui, dans lequel ils peuvent être rechargés jusqu’à quatre fois.

Casque d’écoute Mpow H7

Merci a votre Haut-parleurs de 40 mm et sa puce CSR, le casque Mpow H7 offre un Audio de qualité HD avec égalisation naturelle. Sa connexion Bluetooth a une portée allant jusqu’à 10 mètres qui, ajoutée à sa autonomie jusqu’à 18 heures, il est idéal pour regarder des films, écouter de la musique ou répondre à des appels sans avoir à être avec votre mobile. Peut être plié pour les transporter dans leur sac de protection inclus et être livrés avec un câble pour continuer à les utiliser lorsque la batterie est épuisée.

Haut-parleur portable Tronsmart Groove

Si le mobile vous accompagne partout, pourquoi pas une enceinte pour écouter votre musique préférée? Le Tronsmart Groove peut tout gérer grâce à son Résistance IPX7 à la pluie, à la poussière et à la neige. De plus, il atteint le 24 heures d’autonomie pour jouer de la musique sans interruption du matin au soir. Offre un audio hi-fi et peut être connecté à une autre enceinte du même modèle pour créer un son stéréo authentique.

Émetteur FM Bluetooth Cocoda

Arrêtez de rêver d’un autoradio avec Bluetooth pour le relier à votre mobile; cet émetteur permet synchronisation avec l’audio du smartphone puis le transforme en un Signal FM que vous pouvez syntoniser votre autoradio. De cette façon, vous pouvez jouer de la musique et prendre des appels mains libres, ainsi que l’utilisation du navigation vocale. Comme si cela ne suffisait pas, il a deux ports USB pour charger deux appareils ou brancher une mémoire avec de la musique, ainsi qu’un Fente pour carte microSD.

ACCESSOIRES ET COMPLÉMENTS

Bracelet d’activité Xiaomi Mi Smart Band 4

Vous ne connaissez toujours pas les avantages d’un bracelet d’activité comme celui-ci? La première chose est que, une fois synchronisé avec le mobile, il permet de recevoir notifications de vibration lorsque vous recevez des appels, des messages et des notifications de n’importe quelle application de votre choix. Mais cela vous permet également de transporter un enregistrement de votre activité physique quotidienne, avec des données telles que les pas parcourus, les calories brûlées et même les heures et la qualité de sommeil chaque nuit. Et bien sûr, indique également l’heure et vous permet de définir des alarmes.

Bâton à selfie sur trépied BlitzWolf

Avoir à demander à des inconnus de vous photographier lors de vos voyages fait partie du passé avec ce selfie stick 2 en 1. D’une part, il vous permet de créer des autoportraits intimes ou de grands panoramas grâce à son extension de 19,9 à 67,9 cm. Également aussi peut être transformé en trépied pour obtenir des images fixes indépendamment du mouvement ou de la quantité de lumière. Dans les deux cas, le télécommande incluse, avec lequel vous pouvez prendre des photos confortablement sans avoir à toucher l’écran ou les boutons du mobile.

Montre connectée Huawei Watch GT Fashion

La combinaison parfaite entre le design élégant et polyvalent d’une montre traditionnelle avec la technologie d’une smartwatch: c’est la Huawei Watch GT, qui a un lunette en céramique et boîtier en acier inoxydable d’une grande résistance. Dans son Écran AMOLED de 1,39 pouces peut être reçu notifications mobiles et faire le suivi des données telles que la fréquence cardiaque, les pas ou les calories brûlées. En outre, il peut fournir des statistiques lors de la pratique de sports tels que la course à pied, l’escalade, la natation ou la course à pied.

CHARGEURS

Chargeur sans fil Nanami

Il parvient à charger le mobile jusqu’à 1,4 fois plus vite qu’avec des chargeurs standard et sans câbles. Le système fonctionne avec les téléphones Samsung Galaxy de dernière génération, mais est également compatible avec l’iPhone et d’autres appareils prenant en charge la technologie Qi. Sa disposition permet au téléphone d’être pris en charge à la fois verticalement et horizontalement pour regarder des films ou prendre un appel vidéo pendant le chargement.

Chargeur de voiture sans fil Steanum

Si à la maison, il est assez pratique d’utiliser un chargeur sans fil pour votre mobile, dans la voiture, ce sont tous des avantages. Premièrement, parce que ce modèle est fixé à la grille de climatisation et fonctionne comme un support très sécurisé pour le téléphone. En outre, permet de charger n’importe quel smartphone compatible à contacter avec chargement sans fil, comme le dernier Samsung Galaxy ou un iPhone. La meilleure chose est que, étant libre de câbles, vous pouvez faire pivoter le mobile à 360 degrés pour placer l’écran horizontalement.

* Tous les prix inclus dans cet article sont mis à jour au 21/02/2020.