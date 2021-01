Bien que WhatsApp soit une application principalement utilisée sur les téléphones mobiles, depuis des années, il est possible d’utiliser WhatsApp depuis l’ordinateur, que ce soit via le navigateur ou depuis l’application Web WhatsApp, ce qui est particulièrement confortable lorsque nous sommes sur PC car nous n’avons pas besoin de regarder le mobile.

Comme dans toute application, il existe des astuces WhatsApp qui nous facilitent l’utilisation de l’application et il en va de même avec la version pour l’ordinateur. Dans cet article, nous allons vous dire huit astuces WhatsApp Web pour que vous deveniez tout un expert de la version de bureau.

Comment savoir combien de sessions Web WhatsApp vous avez démarrées

Plus qu’un truc, ce sont des conseils, et c’est important. Savoir combien de sessions nous avons démarrées peut empêcher quelqu’un d’espionner notre WhatsApp. Si quelqu’un a eu accès à notre téléphone, il se peut qu’il ait scanné le QR pour se connecter et lire nos conversations, alors soyez très prudent avec cela.

Pour éviter cela, depuis l’application WhatsApp sur votre mobile, cliquez sur le bouton de menu (en haut à gauche) et choisissez l’option ‘WhatsApp Web’. Ici, vous pouvez voir les sessions ouvertes et la dernière fois qu’elle était active. Si vous voyez quelque chose d’étrange, cliquez simplement sur la session suspecte et fermez-la ou, si vous préférez, fermez-les tous.

Utilisez plusieurs comptes WhatsApp sur le même ordinateur

Si vous avez deux lignes téléphoniques avec deux WhatsApp, vous pouvez les utiliser en même temps sur le même ordinateur. Tout ce que tu dois faire est ouvrir une fenêtre de navigation privée Dans votre navigateur, connectez-vous avec votre autre compte et voilà, vous avez déjà deux sites Web WhatsApp fonctionnels.

Lisez les messages sans avoir la double coche bleue et sans apparaître en ligne

La confirmation de lecture ou la double coche bleue peut être désactivée à partir de WhatsApp afin qu’elle ne quitte jamais, mais si vous l’avez activée et à un moment donné vous ne voulez pas que l’autre personne sache que vous avez lu son message ou que vous êtes en ligne, avec WhatsApp Web, c’est très simple.

Tu dois juste ouvrir une autre fenêtre sur l’ordinateur (J’ai utilisé la calculatrice, mais cela peut être n’importe qui) et placez-la de sorte que vous continuiez à voir WhatsApp Web, mais en gardant l’autre fenêtre active au premier plan. Lorsque les messages arriveront, vous pourrez les lire, mais comme la fenêtre est inactive, ils continueront à apparaître comme non lus et l’autre personne ne verra pas la coche bleue, et vous n’apparaîtrez pas en ligne tant que vous n’aurez pas cliqué sur WhatsApp Web.

Il existe une autre option pour lire les messages sans la coche bleue, même si dans ce cas, la personne pourra voir que vous êtes en ligne. Si nous passons la souris sur une conversation (sans cliquer dessus), un petit aperçu du dernier message qu’ils nous ont envoyé apparaît, mais notre contact ne recevra pas la confirmation de lecture.

Activez le mode sombre et changez le fond d’écran

WhatsApp Web n’a pas autant de fonctions que l’application mobile, mais la société ajoute peu à peu de nouvelles fonctionnalités et l’un de ceux qui sont disponibles est d’activer le mode sombre. Dans Paramètres – Thème, vous pouvez choisir si vous souhaitez laisser le mode clair (par défaut) ou sombre. Dans Fond d’écran, vous pouvez également modifier la couleur d’arrière-plan pour la personnaliser à votre guise. Veuillez noter que les couleurs disponibles changent en fonction du thème; si vous choisissez la lumière, il y aura des couleurs plus vives, tandis qu’avec l’obscurité, ce sont des tons plus sourds.

Envoyez des fichiers du PC au mobile et vice versa

Il y a une astuce WhatsApp très utile et c’est de s’envoyer des choses. Pour ce faire, vous devez d’abord créer un groupe avec seulement vous (Ajoutez d’abord quelqu’un d’autre, puis éjectez-le) et vous pouvez envoyer des messages que vous seul lirez. Si, par exemple, vous souhaitez transférer rapidement une photo de votre ordinateur vers votre mobile ou vice versa, vous n’aurez qu’à l’envoyer via ce groupe.

Envoyez des photos rapidement avec le copier-coller

Imaginez que vous naviguez et que vous trouvez soudainement une photo ou un mème que vous souhaitez envoyer à un ami. Le processus logique serait de le télécharger sur votre ordinateur, puis de l’envoyer via WhatsApp Web, mais il existe un moyen encore plus rapide. Lorsque vous localisez la photo, clic droit et sélectionnez Copier l’image, puis allez sur WhatsApp Web et collez-le avec le raccourci Ctrl + V, c’est aussi simple que cela.

Utiliser les raccourcis clavier

Puisque nous parlons de raccourcis clavier, WhatsApp Web en prend en charge quelques autres. Si vous les maîtrisez, il est beaucoup plus rapide de passer d’une discussion à l’autre ou d’en ouvrir une nouvelle que de le faire avec la souris. Oui ca cela ne fonctionne que si vous téléchargez le client de bureau, dans le navigateur, ils ne fonctionnent pas.

Ctrl + N: ouvrir un nouveau chat.

Ctrl + Maj +]: passez à la conversation suivante.

Ctrl + Maj +[:[: revenir à la conversation précédente.

Ctrl + E: archiver la conversation.

Ctrl + Maj + M: Conversation muette.

Ctrl + Retour arrière: supprimer la conversation.

Ctrl + Maj + U: Marquer comme non lu.

Ctrl + Maj + N: Créer un nouveau groupe.

Ctrl + P: profil ouvert.

Ce sont des raccourcis spécifiques à WhatsApp Web, mais vous pouvez également utiliser les raccourcis système génériques:

Ctrl + X: couper.

Ctrl + C: copier.

Ctrl + V: pâte.

Ctrl + A: tout sélectionner.

Ctrl + F: chercher

Alt + F4: quittez l’application.

Raccourcis pour l’envoi d’emojis

Nous continuons avec des raccourcis, mais ceux-ci sont pour envoyer des emojis. Dans WhatsApp Web, nous avons également le sélecteur d’emoji, mais cela nous oblige à cliquer pour l’afficher, puis un autre clic pour l’envoyer. Si vous voulez tout faire avec le clavier, simplement écrivez le nom de l’emoji entre deux points, par exemple: coeur: et vous verrez comment les suggestions apparaissent au-dessus du champ de texte.

Faire démarrer WhatsApp Web automatiquement

Enfin, si vous avez l’habitude d’utiliser souvent WhatsApp Web, il est préférable de le configurer pour que l’application démarre dès que vous allumez votre ordinateur. Pour ce faire, depuis l’accès Web WhatsApp Paramètres – Paramètres du bureau et cochez la case “ Ouvrir WhatsApp lors de la connexion ”. Bien sûr, nous ne recommandons pas de le faire si l’ordinateur est utilisé par plus de personnes ou qu’ils pourront lire vos conversations.