Le Musée national du jeu vidéo lance une initiative permettant aux utilisateurs de partager leur expérience avec le jeu.

Il est inévitable de lier Animal Crossing: New Horizons à la pandémie de coronavirus qui a marqué nos vies au cours de ce 2020 qui s’achève. Le jeu Nintendo a été la valve d’échappement pour des millions de personnes qui ont fui la dure réalité avec leurs îles. Maintenant le jeu de Nintendo il peut aller plus loin et le jeu et les histoires qui l’entourent peuvent finir par être une revendication de musée.

Le musée national du jeu vidéo, basée au Royaume-Uni, a lancé le projet Les journaux de passage des animaux. Grâce à cette initiative, ils ont l’intention de recueillir les histoires des joueurs et leur interaction avec le jeu pendant cette pandémie. L’objectif est que les visiteurs reçoivent et comprennent souvenirs des joueurs et de leurs expériences utilisant Animal Crossing à l’époque du COVID-19.

Vos expériences Animal Crossing peuvent désormais devenir une pièce de muséeLe musée veut ainsi endosser le lien qui a lié le jeu Nintendo à la situation sanitaire, et comment certains plans ont été repensés pour se dérouler dans Animal Crossing, où des mariages ont même eu lieu pendant les mois d’enfermement: «les gens qui ne pouvaient pas socialiser dans la vraie vie avaient un espace créatif pour se connecter personnellement dans le jeu», commentent-ils du musée.

Tout joueur pourra soumettre ses entrées de journal ou ses expériences avec le jeu à travers cette situation, soit en texte, avec des vidéos ou même des captures d’écran. De cette façon, les visiteurs de l’exposition The National Videogame Museum pourront voir de première main l’expérience de certains acteurs du monde du croisement d’animaux. En remplissant un formulaire sur le site Web du musée, tout le monde peut soumettre son expérience, même si tous ne participeront pas aux expositions.

