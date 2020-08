Tu le sais Il y a plus de quarante émotions dans Animal Crossing: New Horizons? Si vous aussi, tout comme moi, êtes un grand fan du populaire titre Nintendo et êtes curieux de savoir quoi – et comment débloquer – toutes les émotions du dernier chapitre d’Animal Crossing, alors restez ici! Dans cet article, en effet, nous allons découvrir quelles sont toutes les émotions que notre petit moi virtuel peut exprimer, afin de faire comprendre aux autres quel est leur état d’esprit.

Animal Crossing: New Horizons, voici toutes les émotions et comment les débloquer

Existe une seule façon de débloquer les émotions dans Animal Crossing: New Horizons, et cela les apprend des habitants de votre propre île. Lorsqu’un villageois souhaite vous apprendre une nouvelle émotion, il courra vers vous et affichera une bande dessinée au-dessus de sa tête avec une phrase comme: «Hé, [nome giocatore]! “. Assurez-vous de lui parler tout de suite et de savoir s’il a une émotion à vous apprendre, car les villageois adoptent la même stratégie même lorsqu’ils ont quelque chose à vous donner ou veulent vous demander quelque chose.

Ils existent bien quarante-quatre émotions dans Animal Crossing: New Horizons, et à l’exception de ceux qui se débloquent au début de votre aventure, tous les autres sont enseigné par les villageois en fonction de leur personnalité.

Les émotions Joie, Salutation, Applaudissements est Surprise sont les émotions initiales.

A ceux-ci s’ajoutent donc les émotions Plaisir, Peur, Tristesse, Joie est Rêve, qui ne sont enseignées que par des habitants de personnalité normale. Pour libérer l’émotion les yeux ouverts, vous devez être le meilleur ami d’un habitant avec cette personnalité.

Les émotions Joie, Colère, Somnolent, Curiosité est Malice ils ne sont enseignés que par des habitants aux personnalités vivantes. Pour débloquer l’émotion Malizia, vous devez être le meilleur ami d’un habitant avec cette personnalité.

Les émotions Intense, Pensée, Soupir, Stupéfaction est l’amour ils ne sont enseignés que par des habitants à la personnalité snob. Pour libérer l’émotion de l’Amour, vous devez être le meilleur ami d’un habitant avec cette personnalité.

Les émotions Rire, Vent, Désolé, Désaccord est Sur de soi ils ne sont enseignés que par les habitants aux personnalités Uchi (des villageoises très attentionnées qui ne sont pas trop vaniteuses envers les villageois). Pour libérer l’émotion confiante, vous devez être le meilleur ami d’un habitant avec cette personnalité.

Les émotions Timide, Triste, Erreur, Vergona est Fierté ils ne sont enseignés que par des habitants aux personnalités paresseuses. Pour libérer l’émotion de la fierté, vous devez être le meilleur ami d’un habitant avec cette personnalité.

Les émotions Encouragement, Éternuement, Angoisse, Choc est Succès ils ne sont enseignés que par des habitants à la personnalité sportive. Pour libérer l’émotion du succès, vous devez être le meilleur ami d’un habitant avec cette personnalité.

Les émotions D’accord, Préoccupation, Embarras, Perplexité est Inspiration ils ne sont enseignés que par des habitants à la personnalité irritable. Pour libérer l’émotion d’Inspiration, vous devez être le meilleur ami d’un habitant avec cette personnalité.

Les émotions Sourire, Démission, Peine d’amour, Dormir est Showmanship ils ne sont enseignés que par des villageois aux personnalités suffisantes. Pour débloquer l’émotion Showmanship, vous devez être le meilleur ami d’un habitant avec cette personnalité.