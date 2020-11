Actualités VOD vous apporte les meilleures premières de la semaine sur Netflix, HBO, Amazon Prime Video … Et pour la troisième semaine consécutive, nous avons un “ espagnol ” sur la couverture, mais pas n’importe lequel et en aucun cas dérogatoire: 30 pièces, la dernière d’Álex de l’Église en format série. Sinon, juste quelques contenus exceptionnels et, oui, les catalogues les plus intéressants.

Si cela fait huit semaines que HBO n’est pas monté au sommet de la section, et l’a fait avec la série espagnole Patria, il le fait à nouveau maintenant avec une autre production attendue du pays, qui vaut la redondance et l’adjectif, si vous résidez dans ces régions. On parle de 30 pièces, une série que l’on ne voit toujours pas … Mais attention, car ce n’est pas la seule chose que HBO apporte cette semaine.

En fait, HBO arrive cette semaine avec le matériel le plus puissant des trois grands de la VOD… et il était temps. De tous, le point culminant est sans aucun doute 30 pièces, la nouvelle série d’Álex de la Iglesia, dont la première est prévue pour demain, il faudra donc attendre un peu si vous voulez voir le nouveau d’un réalisateur capable de combiner les termes “ espagnol ” – je le répète, sans aucune connotation péjorative qui en vaut la peine – et «original» dans presque tout ce qu’il touche, même si le dernier qualificatif revient à son style particulier. 30 pièces est composé d’une distribution chorale dont vous entendrez la plupart des visages et de l’histoire, dont je ne peux pas vous parler de l’évidence, il est inévitable qu’elle ne rappelle pas un peu le magnifique Le Jour de la Bête en raison des thèmes qu’elle touche . Et honnêtement, tant qu’il est deux fois moins bon que celui-là, nous allons vraiment profiter de ces 30 pièces. Pour plus d’informations, la bande-annonce.

Une autre première frappante de HBO cette semaine est L’hôtesse de l’air, une série à mi-chemin entre le suspense et l’humour noir qui ramène Kaley Cuoco (The Big Bang Theory) dans un rôle de premier plan. Il raconte l’histoire d’une hôtesse de l’air qui devient folle une nuit de passion… Mais que s’est-il réellement passé? La critique le reçoit bien.

Et un autre de HBO, ceci au format film: Superintelligence, une comédie qui tourne autour d’une «superintelligence» artificielle plus folle que d’habitude.

Contenu plus exclusif:

Argent noir (Tuff Money)(T1). «Deux agents plaisantent sur la manipulation de la circulation pour amarrer le fourgon blindé d’une banque et ils finissent par être obligés de le faire. Toutes les institutions auxquelles ils demandent de l’aide veulent mener à bien le vol et y participer. ”

Nouveaux chapitres:

Un enseignant (T1) Meurtre à Middle Beach (T1) Comment faire avec John Wilson (T1) Industrie (T1) Dark Matter (T2) Romulus (T1) La princesse espagnole (T2) L’annulation (T1) Vallée des larmes (T1) ) Guerrier (T2)

Entrez dans le catalogue:

Aquaman

L’échange Lego DC Super Heroes: Justice League: Gotham City Breakout The Mercenaries 3 The Penguins of Madagascar Demain commence tous les ThunderCats Roar! (T1)

Netflix suit le sien et publie de nombreux contenus exclusifs ou originaux, qui ne sont pas toujours les mêmes, mais comme d’habitude il y a beaucoup de paille ou peu de grain, sinon aucun.

De tout ce qui sortira sur Netflix cette semaine, peut-être Chroniques de Noël 2 être le point culminant pour être la suite d’un film qui a connu son succès il y a quelques années. L’histoire, le Noël typique avec le Père Noël au milieu, cette fois avec Chris Columbus à la barre, mais avec Kurt Russell à nouveau à la barbe. Un divertissement léger pour tous les publics, en particulier les plus jeunes.

Contenu plus exclusif:

Dolly Parton: Noël sur la place. «Une femme impitoyable met fin à l’esprit de Noël en essayant de vendre les terres de la ville où elle est née. La musique, la magie et les souvenirs peuvent-ils l’arrêter? ”

Cahier de Tomy. «Une femme atteinte d’un cancer en phase terminale écrit un cahier extraordinaire sur la vie, la mort et l’amour dont son fils doit se souvenir. Basé sur une histoire vraie.”

Le téléphone. «Connecté par un téléphone, mais séparé par le temps. Un tueur en série met en danger le passé et la vie d’une autre femme pour changer son propre destin. ”

Hillbilly, une élégie rurale. “Un appel urgent emmène un étudiant en droit de Yale dans sa ville natale de l’Ohio, où il réfléchit sur trois générations d’histoire familiale et son propre avenir.”

La bête. “Un vétéran des Forces Spéciales solitaire libère sa bête intérieure alors qu’il poursuit les ravisseurs de sa fille … et devient un suspect.”

Mossoul. “Après avoir été secouru par une escouade irakienne, un jeune policier rejoint ses sauveteurs pour combattre l’Etat islamique dans un Mossoul dévasté.”

Shawn Mendes: en merveille. “Dans ce documentaire tourné lors d’une tournée mondiale, Shawn Mendes parle ouvertement de son succès, de ses relations et de son avenir musical.”

Shawn Mendes: Live en concert. “Dans sa ville natale de Toronto, Shawn Mendes fait plaisir à ses ardents fans lors d’un concert dans un stade bondé.”

Dance Dreams: Le casse-noisette au chocolat. “Ce documentaire se concentre sur la carrière de Debbie Allen et montre ses danseurs se préparant pour le spectacle annuel” The Chocolate Nutcracker “.”

Voitures Tut Tut Cory: Noël. Un inconnu au visage familier apparaît chez Cory. Comme il ne se souvient de rien, le petit l’aide à se souvenir de la magie de Noël, et ensemble ils sauvent les vacances. ”

Un endroit pour rêver (T2). “Une infirmière veut repartir de zéro et quitte Los Angeles pour s’installer dans une ville isolée du nord de la Californie, où de nombreuses surprises vous attendent.”

Visite de Noël. “Bastian, un musicien qui n’a nulle part où tomber mort et qui voit tout en noir, rentre chez lui pour Noël … où des surprises pas du tout festives l’attendent.”

Entrez dans le catalogue:

Aquaman

Contrebande Eternellement engagé King Kong L’ombre du pouvoir Les Boleyn Sisters Le réveillon du Nouvel An au Magnolia Un de plus de la famille Voices

Continuez avec Amazon Prime Video, dont les versions les plus remarquables de cette semaine se trouvent dans ce qui entre dans le catalogue, notamment Aquaman (atteint toutes les plates-formes) ou Bohemian Rhapsody, en plus de nombreux classiques.

Contenu plus exclusif:

Le jeu de tout le monde. “Ces joueurs veulent être des pionniers en ouvrant les portes de ce sport et en faisant du rugby” le jeu de tous “.

Mon oncle Frank. «En 1973, lorsque Frank Bledsoe et sa nièce Beth, âgée de 18 ans, entreprirent un road trip de Manhattan à Creekville, en Caroline du Sud, pour assister aux funérailles du patriarche de la famille, ils furent inopinément rejoints par Walid, l’amant de Frank.

Nouveaux chapitres:

Dames de la (H) AMPA (T1)

Entrez dans le catalogue:

Alexander the Great Alice Cooper – Live At Montreux 2005 Tout sur l’argent Menacé en ligne

Aquaman

Tout comme tu es le film Bee

Rhapsodie bohémienne

Boomerang, le prince des femmes Clueless Cool World Congo Courrier spécial Choses que nous avons perdues dans l’incendie Damsel Deep Purple – Machine Head (Album classique) Dracula 3D Eduquer Bobby Le quartier contre moi Le double meurtre de Morgue Street Le fils de Saul L’empire de la terreur Le processus Paradine Le professeur fou Le secret de Santa Vittoria Les escrocs de Wall Street Force de l’Impact Frankenstein et le monstre de l’enfer Infected (Transporteurs) La ville submergée L’île des âmes perdues L’autre couple (Tous Over the Guy) La sirène et le dauphin La tribu des Brady Lobster Light as Feathers The 50 are the new 30 Les rites sataniques de Dracula Stronger than pride Thieves market

Midway

Mystère à Amman Mommy Nous n’aimons pas le pudding Captain Black! Opening Night Red Scorpion, prévu pour détruire Redcon-1 – Zombie Apocalypse Bloody Valentine Seven Sisters No Truce The Square Lava storm Un loup-garou américain à Paris Un monstre vient me voir Je voyage seul

Et on termine avec Disney +, qui arrive avec peu, mais ajusté à ce qu’on attend de lui … à l’exception de la nouvelle saison de Les Simpsons, qui est le propriétaire de Fox pour ça.

Contenu plus exclusif:

Beauté noire. “Dans ce remake intemporel du roman classique d’Anna Sewell, nous nous plongerons dans la vie de Black Beauty, une jument sauvage née à l’état sauvage dans l’ouest des États-Unis.”

Folklore: Les sessions du studio Long Pond. “Taylor Swift interprète toutes les chansons de son album à succès” Folklore “dans un concert intime, tourné dans l’historique Long Pond Studio, un décor qui évoque la nature nostalgique et rêveuse du disque.”

Nouveaux chapitres:

Un jour à Disney (T1) Le Mandalorien (T2)

Entrez dans le catalogue:

Loin de chez soi Les Simpsons (S31) Noelle Runaways