Poursuivant son engagement fort pour la fin de l’année, Newskill revient nous surprendre avec une nouvelle annonce et l’arrivée de trois nouvelles souris gaming avec la série Newskill Arkane. Les trois modèles Arakne ont un design ambidextre qui permettra aux joueurs droitiers et gauchers de jouer idéalement, tout en intégrant l’une des fonctionnalités les plus demandées par la communauté des joueurs depuis longtemps: personnalisation modulaire.

Spécifications de la série Newskill Arkane

Newskill Arkane

Tournoi Newskill Arkane

Newskill Arkane Elite

Capteur

Capteur optique 10000 DPI (PIXART PMW-3325) Capteur optique 16000 DPI (PIXART PMW-3389) Capteur optique 16000 DPI (PIXART PMW-3335)

Boutons

Six boutons personnalisables:

·2 clics courants

·1 bouton sur la molette de défilement

·1 bouton sur le dessus

·2 boutons secondaires sur le côté gauche Six boutons personnalisables:

·2 clics courants

·1 bouton sur la molette de défilement

·1 bouton sur le dessus

·2 boutons secondaires sur le côté gauche Six boutons personnalisables:

·2 clics courants

·1 bouton sur la molette de défilement

·1 bouton sur le dessus

·2 boutons secondaires sur le côté gauche

Accélération maximale

20 G 50 G 40 G

Taux de sondage

Ultrapolling 1000Hz Ultrapolling 1000Hz Ultrapolling 1000Hz

Éclairage RVB

LED RVB, couleur et effets personnalisables par logiciel LED RVB, couleur et effets personnalisables par logiciel LED RVB, couleur et effets personnalisables par logiciel

Connectivité

Câble paracord flexible de 1,8 mètre Câble paracord flexible de 1,75 mètre Dongle USB sans fil 2,4 GHz

Dimensions

124,5 x 64 x 42 mm 124,5 x 64 x 42 mm 124,5 x 64 x 42 mm

Poids

71 grammes (93 grammes avec câble) 75 grammes (97 grammes avec câble) 95 grammes

Prix

39,95 € 49,95 € 59,95 €

Les trois souris Newskill Arakne disposent boutons latéraux modulaires avec design magnétique, nous offrant la possibilité de les démonter et de les changer à tout moment pour s’adapter à notre style de jeu et faciliter une affectation de commande plus rapide et plus fluide.

Ainsi, les premières différences commenceront avec le modèle Tournoi Arakne, caractérisé par un poids interchangeable entre 75 et 97 grammes grâce aux poids interchangeables inclus à l’intérieur de la souris. De plus, le couvercle supérieur de cette souris a également une conception modulaire et nous pouvons le retirer ou le mettre selon que nous voulons ou non conserver ce style sous la forme d’une toile d’araignée qui caractérise toute la série Arakne.

D’autre part, le modèle Élite Arakne se concentre davantage sur la portabilité, remplaçant la connexion filaire par Connectivité 100% sans fil via un récepteur 2,4 GH à faible latence, offrant une qualité de détection de mouvement similaire à celle des souris filaires. Bien que cela ne signifie pas qu’il conserve l’utilité maximale de l’Arkane Torunament, tout en conservant un capot supérieur de conception modulaire amovible.

A noter également que toute la famille des souris sera soutenu par le même logiciel, ce qui nous permettra de configurer tous ses boutons et de personnaliser la sensibilité de ses capteurs sous les différents profils par défaut.

Disponibilité et prix

Actuellement, nous pouvons trouver les trois souris de la série Newskill Arakne disponibles en pré-achat sur le site officiel de la marque, bien qu’une fois encore, la société nous ait déjà dit que bientôt nous pourrons également les trouver sur Amazon et PcComponentes.