En arrivant comme la broche parfaite pour dire au revoir à 2020, c’est maintenant au tour de la sortie 2021. Nous voulons dédier l’une des premières analyses de cette année à Newskill Lycan, la dernière souris présentée par la société espagnole, qui se distingue par construit sous un corps en plastique translucide ce qui fera que toute la surface de cette souris deviendra un vrai spectacle de couleurs.

Et c’est que, comme les souris ont toujours été l’un des périphériques de base pour tout ordinateur, RVB et hautes performances sont également essentiels pour le public des joueurs. Deux essences que nous verrons parfaitement combiné dans cet appareil.

Spécifications de Newskill Lycan

Capteur

Capteur optique 16000 DPI (PIXART PMW-3389)

Boutons

Cinq boutons personnalisables:

·2 clics courants

·1 bouton sur la molette de défilement

·2 boutons secondaires sur le côté gauche

Accélération maximale

50 GRAMMES

Taux de sondage

Ultrapolling 1000 Hz

Éclairage RVB

LED RVB, couleurs et effets personnalisables par logiciel

Connectivité

Câble paracord flexible de 1,5 mètre

Dimensions

123 x 66 x 38 mm

Poids

86,5 grammes

Prix

49,95 euros

Bien avant que vous ne mettiez la main dessus et ne commenciez à tester, le Newskill Lycan parvient à capter pleinement notre attention avec son apparence. Déjà à partir de l’image de la boîte, nous voyons son design imposant avec un corps entièrement éclairé de sorte que lorsque vous le retirez, dans un mouvement totalement brillant, vous pouvez le regarder pour la première fois à travers une petite “fenêtre” transparente.

Et c’est sans aucun doute que l’attraction maximale de cette souris réside dans sa conception du corps, avec une coque en plastique ABS translucide qui, une fois connecté, s’allume pour nous montrer les effets de couleur de ses LED ARVB.













Mais nous ne devons pas être éblouis par cela seul. Au-delà de toute cette couleur, on trouve un châssis ambidextre de conception ergonomique, avec une forme et des courbes assez traditionnelles, et la présence proéminente de deux boutons latéraux sur son flanc gauche.

L’intérieur de la souris Lycan est un autre de ses points de différenciation, car il comprend un capteur Pixart 3389 avec jusqu’à 16000 DPI, une tasse de soda fréquence d’interrogation jusqu’à 1000 Hz, une accélération jusqu’à 50G et une détection de mouvement jusqu’à 400 IPS. De plus, il a Commutateurs à clic HUANO avec une durée de vie estimée à 50 millions de frappes certifiées.

Enfin, il ressort que la souris intègre un câble paracord flexible renouvelé fabriqué avec un matériau spécial de grande douceur et mobilité, évitant ainsi de déranger le joueur avec chacun de ses mouvements. En outre, Newskill Lycan comprend également des tampons en téflon avec une durabilité très longue durée, avec une utilisation et un entretien appropriés.

Profitant de la situation actuelle, avec la possibilité de travailler à partir du même ordinateur que j’utilise normalement pour jouer à des jeux, j’ai voulu étendre légèrement les tests de cette souris le soumettre à un usage intensif à tous les niveauxDe l’utilisation quotidienne, la navigation sur les sites Web et les réseaux sociaux, la retouche photo, le développement de mon travail, et bien sûr, d’énormes heures de jeux.

En commençant par ce dernier, j’ai tenté cette fois d’ouvrir légèrement l’éventail des tests, avec jeux de différents genres et besoins comme lui Parmi nous, où la vitesse peut toujours être la clé pour sauver nos vies; Fortnite, Apex Legends et League of Legends, dans laquelle la précision joue un rôle fondamental pour la victoire; Final Fantasy XIV, où la vitesse du mouvement et la réaction sont fondamentales; et PhasmophobieEn bon lâche que je suis, j’apprécie tout éclairage supplémentaire pendant que je joue.

Ainsi, le Newskill Lycan a montré plus que des performances correctes Dans tous les scénarios, le capteur est vraiment précis et rapide, avec une excellente réponse aux pulsations et une glisse complètement douce sur le tapis et le bureau ouvert.

D’un autre côté, bien que l’absence d’un design ergonomique dédié (que ce soit pour droitier ou gaucher) ne me convainc pas tout à fait sur le plan personnel, le format pas trop haut et le placement des boutons sont assez confortables et accessibles à n’importe quel match. Quelques différences que, sur le plan personnel, j’ai également remarquées par rapport à son poids, étant au début un peu plus léger que ce à quoi je suis habitué, pour simplement devenir progressivement quelque chose de simplement naturel.

Enfin, il convient de mentionner que la souris possède son propre logiciel de personnalisation, (téléchargement direct), grâce auquel nous pouvons contrôler l’affectation des fonctions de tous ses boutons, la création et la gestion de macros personnalisées, les différents profils de sensibilité, ainsi que les effets et les couleurs de son éclairage RVB.

En résumé, Lycan répond non seulement pleinement à tous les points et besoins de base d’une souris, mais ajoute également des spécifications et des fonctionnalités haut de gamme ainsi qu’un design d’éclairage vraiment unique et le plus attrayant pour les utilisateurs gamers, tout en maintenant un prix extrêmement économique.

Actuellement, nous pouvons déjà trouver le nouveau Newskill Lycan disponible sur le site officiel avec un prix assez abordable de seulement 49,95 euros. En outre, une fois de plus, la société a annoncé que bientôt nous pourrons également les trouver chez d’autres distributeurs en ligne tels qu’Amazon et PcComponentes.

Évaluation finale

Qualité de fabrication9