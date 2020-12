Clôture 2020 avec le lancement d’un nouveau produit vraiment innovant, nous nous retrouvons avec la nouvelle souris Newskill Lycan, construit sous une couverture de plastique ABS translucide qui, avec les différents spots LED ARGB personnalisables à l’intérieur, fera de toute la surface de cette souris un véritable spectacle de couleurs.

Spécifications de Newskill Lycan

Capteur

Capteur optique 16000 DPI (PIXART PMW-3389)

Boutons

Cinq boutons personnalisables:

·2 clics courants

·1 bouton sur la molette de défilement

·2 boutons secondaires sur le côté gauche

Accélération maximale

50 GRAMMES

Taux de sondage

Ultrapolling 1000 Hz

Éclairage RVB

LED RVB, couleurs et effets personnalisables via logiciel

Connectivité

Câble paracord flexible de 1,5 mètre

Dimensions

123 x 66 x 38 mm

Poids

86,5 grammes

Prix

49,95 euros

L’intérieur de la souris Lycan est un autre de ses points de différenciation, car il comprend un capteur Pixart 3389 avec jusqu’à 16000 DPI, une tasse de soda fréquence d’interrogation jusqu’à 1000 Hz, une accélération jusqu’à 50G et une détection de mouvement jusqu’à 400 IPS. De plus, il a Commutateurs à clic HUANO avec une durée de vie estimée à 50 millions de frappes certifiées.

Bien que parlant de son intérieur, nous ne pouvons manquer de commenter sa section de couleurs impressionnante, avec un boîtier translucide qui fera de la souris entière une source d’éclairage. Il dispose d’un logiciel pour le personnaliser, la conception de celui-ci a été faite de manière intuitive et conviviale.

Mais ce n’est pas tout, car en plus des effets de couleur eux-mêmes, le Newskill Lycan présentera également différentes options de configuration et de personnalisation de son utilité, en étant capable de reprogrammer les fonctions de ses boutons, et même de créer nos propres macros, profils et ajustements pour la configuration du DPI et les taux de mise à jour.

Enfin, il ressort que la souris intègre un câble paracord flexible renouvelé fabriqué avec un matériau spécial de grande douceur et mobilité, évitant ainsi de déranger le joueur avec chacun de ses mouvements. En outre, Newskill Lycan comprend également des tampons en téflon avec une très longue durée de vie, avec une utilisation et un entretien appropriés.

Disponibilité et prix

Actuellement, nous pouvons déjà trouver le nouveau Newskill Lycan disponible sur le site officiel avec un prix assez abordable de seulement 49,95 euros, et une disponibilité pour l’expédition qui commencera aujourd’hui. En outre, une fois de plus, la société a annoncé que bientôt nous pourrons également les trouver chez d’autres distributeurs en ligne tels qu’Amazon et PcComponentes.