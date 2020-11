L’un des composants essentiels de tout équipement de jeu est les disques SSD ou SSD. Et c’est que grâce à la baisse notable des prix ces dernières années, ainsi qu’à son augmentation parallèle des capacités et des vitesses, il les a transformées en les solutions préférées des utilisateurs.

C’est pourquoi Nfortec tente d’élargir son catalogue avec la présentation de sa nouvelle famille Alcyon, ses premiers disques SSD, avec Disques SATA 2,5 pouces, disques SATA au format M.2, disques M.2 NVMe et disques M.2 NVMe PRO qui couvrira l’ensemble des options et des besoins des utilisateurs, en s’adaptant à tous les budgets.

Tout d’abord, nous avons le format SSD Nfortec Alcyon 2,5 “conventionnel via l’interface SATA III. Ces disques ont des capacités de 256 Go et 512 Go. Ils offrent ces unités jusqu’à 550 Mo / s en lecture et 500 Mo / s en écriture. Ces unités nous offrent également une fiabilité (MTBF) d’au moins 1,5 million d’heures.

Bien que si nous préférons une mise à jour plus conforme aux nouvelles tendances, nous pouvons également avoir des unités de stockage M.2 SATA, qui offrent exactement les mêmes caractéristiques sous le seul changement au format compact.

De plus, les deux disques SSD ont un design discret en lettres noires et blanches, ce qui en fait des accessoires idéaux pour s’adapter parfaitement au reste des composants de pratiquement n’importe quelle configuration.

Nfortec Alcyon M.2 NVMe

Choquant un peu plus sur le plan technique, on retrouve les Nfortec Alcyon M.2 NVMe, des disques SSD compatibles avec le socket M.2 qui se posent à mi-chemin entre les SSD SATA et les grandes solutions NVMe, offrant une valeur très bien pour un grand nombre d’utilisateurs recherchant la vitesse et la qualité des SSD PCIe, tout en gardant un prix nettement plus contenu.

Tout aussi valable pour les amateurs de matériel, de technologie et de jeux vidéo qui envisagent d’assembler ou de rénover leur PC, ces unités auront des vitesses de jusqu’à 1950 Mo / s en lecture et 1550 Mo / s en écriture, une augmentation de plus de 200% par rapport à un SSD avec une interface SATA III; et sera commercialisé sous deux options de capacité de stockage, entre 256 Go et 512 Go.

En outre, les deux solutions offriront une longue durée de vie annoncée par la marque allant jusqu’à 256 Tbytes écrits, ainsi qu’une garantie de 3 ans. Bien que sans aucun doute le plus intéressant sera ses prix, qui ils atteindront à peine 54,95 euros pour la version 250 Go et 84,95 euros pour le modèle 500 Go.

Nfortec Alcyon X M.2 NVMe

Le SSD Nfortec Alcyon X se positionne dans le haut de gamme du constructeur, offrant des performances pour la génération de disques durs ultra-rapides en Format M.2 avec interface NVMe de 3e générationet des performances exceptionnelles.

Le disque dur SSD Nfortec Alcyon M.2 NVMe offre une vitesse plus rapide avec une interface NVMe Gen3 compatible avec la prise M.2 de votre carte mère avec laquelle vous pouvez profiter vitesses allant jusqu’à 3400 Mo / s en lecture et 1950 Mo / s en écriture, une augmentation de plus de 600% par rapport à un SSD avec une interface SATA III classique.

Donc, encore une fois, nous nous retrouverons avec des prix assez compétitifs, avec une augmentation assez modeste par rapport à son modèle de base. Et c’est que les disques SSD Nfortec Alcyon X sont disponibles chez quelques chiffres à partir de 74,95 euros pour le modèle 256 Go et 109,95 euros pour sa variante plus grande, avec 512 Go de stockage.

Disponibilité et prix

Disponibles en pré-achat dès le moment de votre annonce, nous pouvons actuellement retrouver tous les produits de la famille Nfortec Alcyon sur Amazon et PcComponentes, auxquels une disponibilité directe sera bientôt ajoutée via le site officiel de la marque.