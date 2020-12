En plus de la nouvelle offre de disques SSD de la marque, nous avons eu cette fois l’occasion de tester le nouveau Nfortec Alcyon SSD M.2 SATA III, certaines unités de stockage de la génération précédente de connecteurs qui, bien que limitées à des performances un peu plus sobres et des tailles maximales de 512 Go, nous montrent des performances plus que remarquables à des prix extrêmement abordables sous la barre des 45 euros.

Spécifications Nfortec Alcyon SSD M.2 STA III (256 Go)

Facteur de forme

M.2 2280

Interface de connexion

Interface Serial ATA (6 Gbit / s)

Vitesse de lecture séquentielle (max.)

550 Mo / s

Vitesse d’écriture séquentielle (max)

500 Mo / s

Température de fonctionnement

0 ° à 70 °

Lecture aléatoire (4K)

94 000 IOPS

Écriture aléatoire (4K)

76 800 IOPS

Capacité brute

238,47 Go

Fiabilité (MTBF)

1,500,000 heures

Résistance (TBW)

126 To écrits

garantie

3 ans

Dimensions

80 x 22 x 2 mm

Poids

5,7 grammes

Prix

À partir de 44,95 euros

Montage et installation

Son installation est extrêmement simple et rapidecar il ne nécessite que la recherche de la prise M.2 dédiée. De plus, il prend à peine de la place à l’intérieur de la carte mère de notre PC car il ne nécessite ni alimentation ni câble de données. Il suffit de desserrer et de serrer une seule vis et éventuellement de retirer le dissipateur thermique ou d’autres composants susceptibles de gêner l’accès.

Pour cette occasion, profitant du fait qu’il s’agit d’un meuble de rangement plus petit, nous avons voulu profiter de l’occasion pour installez-le comme unité principale de notre système. Un processus dans lequel nous n’avons eu aucun problème, même le SSD étant reconnu automatiquement par le BIOS / UEFI et aussi par le système d’exploitation, pas besoin d’installer de pilotes ou d’autres logiciels, l’activant dans le “Gestionnaire de disque” de Windows 10 pour effectuer le processus de formatage et de mappage du lecteur.

De plus, grâce à son format SSD sans dissipateurs de chaleur Nous pouvons également installer le Nfortec Alcyon sur n’importe quel ordinateur portable compatible.

Équipement de test

Système opératif

Windows 10 Professionnel (x64)

Plaque base

ASRock Extreme4 X570

Processeur

AMD Ryzen 7 3700X

Mémoire

16 Go (4 x 4 Go) de mémoire DDR4 HyperX Fury

performance

Ce Nfortec Alcyon monte un contrôleur MAS0902A-B2C de Maxiotec, avec des pistes sans mémoire DRAM supplémentaire pour garder les coûts et le prix final du produit sous contrôle. Pourtant, les résultats de performance ont été bons, dans les performances de milieu de gamme d’un SSD NVMe.

Nous avons effectué un test à l’aide du célèbre logiciel Crystal Disk Mark, obtenant des résultats très similaires à ceux attribués par le fabricant:

Comme son format SATA III le prévoit, nous trouvons un lecteur qui, bien que nous agréablement surpris en remplissant plus que suffisamment son objectif principal Après avoir remplacé les disques durs par un disque SSD, il fonctionne à des vitesses légèrement plus lentes que celles offertes par sa grande sœur au format NVMe.

Bien que nous soyons sans aucun doute confrontés à un appareil en retard sur le nouveau protocole PCIe avec protocole NVMe, le Nfortec Alcyon montre une augmentation notable du transfert de données. par rapport aux disques durs solides mécaniques encore présents, en plus d’autres avantages de l’adoption de ce format tels que l’absence totale de pièces mobiles, ce qui se traduit par un bruit de fonctionnement pratiquement nul ainsi qu’une consommation d’énergie moindre.

Ainsi, nous pouvons conclure qu’il s’agit d’une unité valable pour les amateurs de matériel et de technologie ainsi que pour les utilisateurs intéressés par les jeux, mais surtout intéressante pour ceux qui pensent monter ou mettre à niveau un PC avec une ancienne carte mère sans devoir engager la double mise à jour des deux composants. Et si la grande majorité des cartes mères de dernière génération ont déjà un socket compatible avec les technologies SATA III et NVMe, il existe encore de nombreuses cartes mères de milieu de gamme qui conservent l’exclusivité de ce format.

De plus, ces unités nous fournissent toutes les caractéristiques des disques durs externes, en conservant vitesses tout à fait acceptables allant jusqu’à 550 Mo / s en lecture et 50 Mo / s en écriture, ajoutant la grande incitation du changement au nouveau format compact des cartes M.2. D’un autre côté, en ce qui concerne la lecture et l’écriture aléatoires 4K, nous serions confrontés Débit de 94 000/76 800 IOPS; tandis que la durée de vie utile minimale de 128 To de données écrites et un temps moyen entre les pannes de 1500000 heures, nous offrent une bonne garantie, complétée par le soutien de une garantie de trois ans proposé par le fabricant.

En résumé, Nfortec Alcyon est un produit conçu pour ceux qui veulent une petite mise à jour sans engager une grosse dépense, ou qui veulent simplement profiter de ce nouveau format si commun sur les cartes mères d’aujourd’hui, avec un disque SSD M.2 qui fait le travail plus que tout, en gardant rapport qualité prix assez remarquable.

De plus, il est proposé comme un complément supplémentaire très intéressant pour ceux qui disposent déjà d’une unité de stockage SSD, pouvant combiner les deux pour en tirer le meilleur parti en séparant les processus du système d’exploitation de ceux d’autres tâches telles que les jeux.

le Nfortec Alcyon SSD M.2 SATA III est maintenant disponible Via le site officiel de la marque ainsi que d’autres distributeurs tels qu’Amazon et PcComponentes avec des prix qui ils atteindront à peine 44,95 euros pour la version 256 Go abordée dans cet article.