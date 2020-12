Nfortec cherche à terminer l’année en beauté, en élargissant son offre de produits aux unités de stockage SSD et, bien sûr, en renforçant son offre déjà étendue de tours de jeux sur PC avec la double annonce de Surtur et Maia, qui nous promettent des effets d’éclairage uniques en couleur.

Construite sous un châssis en acier de 0,7 mm d’épaisseur, la tour Nfortec Surtur se présente dans un compatible avec les cartes mères E-ATX, ATX, Micro-ATX et Mini-ITX, et une taille mesurée de 410x210x478 millimètres (correspondant à Longueur x Largeur x Hauteur) qui nous permettra de le configurer et de le combiner facilement dans notre configuration.

À l’intérieur, nous pouvons placer cartes graphiques jusqu’à 320 mm ou refroidisseur d’une hauteur maximale de 167 mm sans sacrifier d’espace grâce à sa baie inférieure séparée qui s’adaptera à des alimentations jusqu’à 215 mm et jusqu’à 7 emplacements d’extension pour disques durs mécaniques 3,5 ”et 2,5”.

De plus, le Nfortec Surtur a espace pour jusqu’à 6 ventilateurs. À l’intérieur du boîtier, il y a de la place pour jusqu’à 3 ventilateurs de 120 mm ou 2 de 140 mm à l’avant, en haut, il y a de la place pour deux ventilateurs de 120 mm ou deux de 140 mm et enfin un ventilateur de 120 mm à l’arrière. Bien que votre flux d’air soit déjà assuré grâce au trois ventilateurs de 120 mm inclus en standard derrière son nouveau devant en maille, et l’éventail transparent Velorum installé à l’arrière.

Du haut de la tour, vous aurez accès à toutes ses fonctionnalités et options: allumez et éteignez la tour de jeu avec le bouton d’alimentation et le bouton de réinitialisation et contrôlez jusqu’à plus de 20 effets d’éclairage différents avec le contrôleur qui comprend ou via le votre logiciel de carte mère. Ou profitez simplement de sa section de connectivité supplémentaire avec votre trois ports USB ou sa sortie jack 3,5 mm HD pour haut-parleurs ou casque.

D’autre part, avec Surtur, la société espagnole nous a également présenté un nouveau composant de personnalisation de ses boîtes, le Nfortec Maia. Une plaque A-RGB compatible avec toute la famille des tours Nfortec avec de l’espace en bas et dispose du connecteur 5v 3pin A-RGB qui peut être synchronisé avec les cartes mères compatibles. Maia a installation facile magnétiquement et la longueur de son câble est de 600 mm, ce qui facilitera son insertion et la gestion des câbles à l’intérieur de la tour dans laquelle il est assemblé.

Disponibilité et prix

Actuellement, on peut trouver la tour Nfortec Surtur en prévente à un prix de 69,95 euros, tandis que la plaque RGB Nfortec Maia est déjà disponible sur le site de la société, avec un prix de départ assez abordable de seulement 19,95 euros . Ainsi, la société a déjà annoncé que les deux produits rejoindraient bientôt son offre de produits chez PcComponentes et Amazon.