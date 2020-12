Square Enix a annoncé que 2B, 9S et A2 seront disponibles grâce à un événement spécial.

Les fans de NieR se tournent vers 2021 avec Ilusion. L’année prochaine, Square Enix sortira le remastering d’un classique de la série, NieR Replicant. Mais, en plus, il lancera le nouveau jeu vidéo axé sur marché mobile, NieR Re[in]œillet. Le titre était également prévu pour l’année prochaine et maintenant nous avons plus d’informations lors de son lancement, même si nous devrons encore attendre des nouvelles pour L’Europe .

Dans une diffusion spéciale de Noël pour le 10e anniversaire de la série, Square Enix a annoncé le date de sortie par NieR Re[in]oeillet dans Japon. Le titre sortira dans le pays asiatique le 18 février 2021, et pour le moment nous n’avons aucune information sur l’arrivée du jeu en Occident. Bien entendu, nous vous rappelons que Square Enix a déjà annoncé que le jeu sera lancé sur notre territoire.

En plus de la date de départ pour le pays japonais, la nouvelle et courte bande-annonce que Square Enix a partagée a servi à voir un peu plus de gameplay et annoncer un événement en collaboration avec NieR Automata. Ce crossover, qui commencera le même jour de lancement (et peut-être pour une durée limitée), introduira les personnages les plus emblématiques de NieR Automata dans le jeu: 2B, 9S et A2 sera dans NieR Re[in]œillet.

En avril, Square Enix a montré le premier gameplay du jeu, qui a attiré beaucoup d’attention. Ce titre est un JRPG avec combat au tour par tour, avec des éléments gacha et qui, en principe, aura un charge narrative. Le jeu sortira pour Android et iOS et est dirigé par Yoko taro. Si vous voulez voir plus du titre, les Japonais ont eu accès à une bêta en été et nous avons vu plus du jeu.

