Ces derniers temps, les streamers ont gagné en popularité, notamment auprès des jeunes et des enfants qui suivent les jeux vidéo du moment. C’est pourquoi de nombreuses personnes remettent en question leur responsabilité dans leur comportement, en particulier lorsque des millions de mineurs les observent et les imitent.

Maintenant, le célèbre streamer américain, Ninja, a ouvert le débat pour certaines de ses déclarations où il déclare que Ce n’est pas votre travail d’éduquer les enfants racistes et sexistes dans votre chat. Tout s’est passé dans une interview avec le New York Times, où ils parlaient du racisme et du machisme qui dominent l’environnement des joueurs / streamers.

«Ça craint qu’il y ait des enfants qui puissent dire des choses racistes et incroyablement agressives et offensantes aux femmes sans aucune répercussion. En fin de compte, il s’agit de l’école à la maison. Voulez-vous savoir qui est votre fils? Écoutez-le pendant qu’il joue à des jeux vidéo alors qu’il pense que vous ne le faites pas. »Le joueur de Fortnite a commencé à dire. Il a finalement terminé en précisant que« Que se passe-t-il si cela se passe dans mon flux? Est-ce mon travail d’avoir cette conversation avec cet enfant? Non, car la première chose qui me vient à l’esprit est que ce gamin le fait exprès pour m’ennuyer. “

Nous trouvons toujours le bon raisonnement du streamer, nous ne pouvons pas lui reprocher toute la toxicité générale qui court dans l’univers des joueurs, à moins bien sûr qu’ils ne louent ce comportement.

