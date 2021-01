Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

L’étude derrière Hellblade: le sacrifice de Senua, Théorie des ninjas, Je travaillerais sur un nouveau jeu d’horreur, appelé Projet Marra. La chose intéressante à propos de ce jeu est qu’il essaie d’être aussi photoréaliste que possible, créant l’illusion que le joueur est vraiment dans un appartement, que c’est le seul endroit possible tout au long du jeu et que tout ce qui se passe dans le La même chose se passe en fait.

Cet hyperréalisme aurait pour but de jouer avec l’esprit du joueur et de mettre le testeur dans un état d’inconfort et de suspense. Pour y parvenir, l’équipe de développement devait photographier et marquer chaque espace du département, en plus de simuler les textures de des objets et plus de détails qui aident à l’immersion puis à la numériser et à la transformer en composants de jeu, le résultat est une illusion presque identique à la réalité.

Le chef créatif du studio Antoniades apprivoisées, explique que: «nous essayons de faire beaucoup de choses que nous n’avions pas essayées auparavant, et l’une de ces choses est de capturer la réalité de manière obsessionnelle.» Il est clair que ce processus d’hyper-réalisme donnera beaucoup à parler quand il sera finalement rendu public, et tout nous pouvons profiter des innovations et des idées révolutionnaires de cette équipe de cinéastes.

