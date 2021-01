Hellblade 2 a été annoncé aux Game Awards 2019

Ninja Theory est l’un des studios qui ont fait partie de Xbox Game Studios en 2018 et depuis lors, ils ont déjà confirmé le développement de Senua’s Saga: Hellblade II et Project Mara, qui font partie de The Insight Project, une initiative de sensibilisation aux problèmes mentaux. dans les jeux vidéo. D’un autre côté Ninja Theory a également sorti son premier jeu en 2020 sous le label Xbox Game Studios., Bleeding Edge, qui a eu un accueil plutôt médiocre.

Comme vous pouvez le voir autrement, non, mais on ne peut pas dire que dans Ninja Theory, ils sont restés les bras croisés. Donc pendant Les Anglais travaillent toujours sur la saga de Senua: Hellblade II et Project Mara semblent devoir augmenter leurs rangs avec de nouveaux employés, ou cela nous permet de comprendre les nouvelles offres d’emploi que nous pouvons trouver sur votre site Web.

Jusqu’à 14 postes ouverts dans des disciplines telles que l’animation, le design, l’audio ou l’animation sont ce que nous pouvons trouver et montrer clairement que Ninja Theory se développe et se prépare à ce qui est à venir. En fait, nous avons récemment eu une mise à jour sur l’un de leurs projets, l’intrigant Project Mara, où le studio anglais a montré à quel point il sera photoréaliste et comment il a réussi à capturer le moindre détail de l’environnement dans lequel nous jouerons.

Dans les deux cas, il semble que nous devrons attendre avec Hellblade II et Project MaraNous espérons seulement que cette 2021 nous aidera à en savoir plus sur ces jeux.