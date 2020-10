Alors que la saison 2 de Ninjala approche de la fin et en pleine célébration des cinq millions – ninja news: si vous entrez avant le 7 janvier, ils vous donneront 100 Jalas- de téléchargements, GungHo a publié une nouvelle bande-annonce pour montrer tout ce qui vient avec le troisième saison de son jeu gratuit 2 de ninjas moelleux. De nouvelles tenues, une diva ninja, de nouveaux gestes et un nouveau décor?

Dansez sur la saison 3 de Ninjala

Des danses, des célébrations, un DJ, une diva qui veut être numéro un des 40 Ninjales, des robots, des costumes en tout genre et une scène géante. Tous ces éléments sont ceux qui se démarquent dans la bande-annonce de la troisième saison de Ninjala ou de la saison 3, comme vous préférez l’appeler. Pour le moment, nous devons nous demander si ce festival de musique sera le décor d’une nouvelle scène, mais nous l’espérons. Nous ne savons pas non plus si un nouveau type d’arme sera ajouté comme dans l’actuel ou si nous aurons une collaboration avec une franchise comme Sonic. Pouvez-vous imaginer qu’à un moment donné de la saison, Mar, Tina, Perla et / ou Marina montent sur scène? Ou peut-être une certaine diva avec des queues de cheval bleues dont la licence dans ce jeu est de SEGA.

Il faudra attendre de voir comment se déroulera la troisième saison de Ninjala au cours des deux prochains mois.

