Cela fait un certain temps que nous n’avons pas vu le lancement d’un jeu pour Nintendo 3DS, et c’est que l’ère de cette console portable est déjà révolue. Cependant, cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas continuer à profiter de son catalogue plus que complet et de tous les services qu’il offre et, par conséquent, maintenant le Big N a annoncé un nouveau entretien, pour s’assurer que tous services en ligne ils fonctionnent toujours parfaitement. Faites attention aux lignes suivantes pour savoir quand le jeu en ligne s’arrêtera momentanément!

Nintendo 3DS annonce, contre toute attente, une nouvelle maintenance de jeu en ligne

Maintenance du jeu en ligne pour certains titres Nintendo 3DS (25 novembre 2020):

Royaume-Uni: De 01h00 du matin à 03h00 du matin

L’Europe : De 02h00 du matin à 04h00 du matin

Par conséquent, il est plus que clair pour nous que, bien qu’elle ne bénéficie plus du même support qu’avant, la Nintendo 3DS est toujours bien vivante et les joueurs qui peuplent la planète peuvent continuer à profiter de ses services en ligne, qui, nous l’espérons, dureront. encore quelques années, jusqu’à ce que la même chose se produise avec la Nintendo DS et la Nintendo Wii. Et vous, avez-vous joué à un autre jeu sur cette console 3D portable tout au long de cette année 2020, à quel point cela a-t-il été étrange? N’arrêtez pas de donner une chance à tous ces titres que vous avez encore en attente et qui prennent de la poussière sur les étagères!

