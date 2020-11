Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Bien que l’essor de l’esport ait représenté une opportunité intéressante pour certaines entreprises, il y en a d’autres qui restent en marge, comme Nintendo, car malgré la présence et l’importance de Super Smash Bros., la société japonaise ne montre pas beaucoup d’intérêt pour l’esport. Malheureusement, il semble qu’au lieu de prendre une décision finale, Nintendo oscille entre la tolérance et la fermeture et l’annulation de l’événement Big House aurait été la goutte d’eau qui a brisé le dos du chameau.

La communauté accuse Nintendo de saboter les tournois Super Smash Bros.

Comme vous le savez, il y a quelques jours, l’un des événements les plus importants de la communauté compétitive de Super Smash Bros., Big House, a été annulé après que Nintendo a envoyé sa notification de cessation traditionnelle affirmant que les copies de Super Smash Bros.Melee étaient piratées et De plus, des mods seraient utilisés, ce qui n’est pas autorisé par l’entreprise sur ses adresses IP. Ce fait a mis en colère la communauté Super Smash Bros.et en plus des critiques lancées contre la société japonaise, elle a décidé de faire entendre sa voix à travers différents canaux reconnaissant que Nintendo possède la propriété intellectuelle, mais soulignant des actes de sabotage présumés contre tout ce qui veut faire de la communauté pour élever la scène compétitive du jeu.

Il y a quelques instants, Leonardo “MkLeo” López, un joueur mexicain de Super Smash Bros. et le plus grand représentant actuel de sa scène sportive, a partagé une publication d’un utilisateur anonyme de Twitter qui a compilé la série de problèmes rencontrés par la communauté et sa scène à cause des actions de Nintendo. Cette publication cite des sources qui auraient à voir avec la scène du jeu Nintendo et les différentes situations qui se sont produites face à toute tentative de développement et de promotion dans l’esport.

#SaveSmash veuillez lire https://t.co/mk64OdRTio – T1 | MkLeo (@Mkleosb) 24 novembre 2020

Selon ces témoignages, qui reposent sur le bouche à oreille et ne disposent d’aucune documentation ou preuve pour déterminer leur véracité, Nintendo est la cause même de ces problèmes en ne définissant pas vraiment sa position vis-à-vis de l’esport et de Super Smash Bros., Eh bien, tout comme il a montré publiquement peu d’intérêt pour les tournois et en particulier pour les sports électroniques, il y a aussi des moments où il soutient et donne de l’espoir à la communauté, une situation qui a semé la confusion.

Nientendo serait la cause du problème en ne définissant pas sa position concernant l’esport

De même, Nintendo est accusé dans cette publication de boycotter la scène Super Smash Bros.et cite des exemples de situations qui se sont produites dans les tournois Eleague et ESL, où il y a eu une tentative d’approcher Nintendo mais à la fin la société n’a pas été d’accord et les tournois avaient que de mettre en œuvre des changements de dernière minute, ce qui n’a suscité que des doutes car on pense que le mieux aurait été la réponse négative dès le début.

En revanche, et peut-être un cas important si cette information venait à être confirmée, la publication cite la tentative de Twitch et Red Bull de travailler avec Nintendo dans un circuit compétitif de Super Smash Bros.de premier niveau. Dans ce projet, Twitch et Red Bull investiraient tous les investissements tandis que Nintendo posséderait le nom de la marque d’esports sans mettre un seul centime, cependant, Red Bull a quitté les négociations et tout était entre les mains de Twitch, qui a préparé cette nouvelle scène pendant 3 ans. Selon le témoignage, juste au moment où tout était prêt à partir, en 2018, Nintendo a tout arrêté à la dernière minute en annonçant Super Smash Bros.Ultimate et a dit à Twitch que le tournoi prévu n’était pas pertinent et qu’il faudrait attendre la réponse du communauté avec le jeu Switch pour voir s’il y avait des options et un potentiel pour soutenir les sports électroniques.

En gros, c’est ce qui est rapporté dans cette publication, qui, bien que cela ne puisse pas être considéré comme vrai, a été partagé par quelqu’un d’important dans la scène e-sport de Super Smash Bros.

Quelle est votre opinion à ce sujet?

Dites-nous dans les commentaires et restez avec nous à LEVEL UP.