Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 12/01/2021 12h22

Bien que 2020 ait pris fin il y a quelques jours, Nintendo a encore plusieurs projets pour célébrer le 35e anniversaire de super Mario Bros. De cette façon, aujourd’hui il a été annoncé une collaboration spéciale avec 7-Eleven, où nous verrons de la nourriture inspirée par le plombier. Malheureusement, l’offre est limitée au Japon uniquement.

À partir du 5 février prochain, tous ceux qui visitent un 7-Eleven au Japon, Ils peuvent déguster des petits pains, des salades et des sandwichs inspirés de Mario. De même, ils auront la possibilité d’acheter des jouets, comme un animal en peluche et une montre, qui ont Super Mario Bros.

Même s’il serait spectaculaire de voir ce type de produit dans d’autres pays, la nourriture et les jouets sont les plus susceptibles d’être laissés uniquement au Japon, surtout compte tenu de la pandémie mondiale. Sur des sujets connexes, vous pouvez consulter la nouvelle bande-annonce de Super Mario 3D World + Bowser Fury ici. De même, une édition spéciale Nintendo Switch de Super Mario Bros. sera mise en vente en février prochain.

Via: Nintendo Go

