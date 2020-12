Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Bien que Nintendo ait connu une excellente année avec des lancements réussis de Nintendo Switch et des ventes qui ont dépassé les attentes, la société clôture malheureusement 2020 au milieu de la controverse sur ses politiques d’esports. Nintendo a attiré l’attention de toutes les communautés d’esports quand il a annoncé qu’il annulerait un tournoi Super Smash Bros.Melee organisé par les fans pour l’utilisation de l’IP avec un logiciel modifié et cela a été une vague de vives critiques et la controverse atteint des niveaux alors élevé qu’en raison d’elle a annulé à la dernière minute le flux de l’un de leurs tournois officiels.

Aujourd’hui, 6 décembre, le tournoi officiel Splatoon Nintendo North America Open aura lieu le 2 décembre, précisément à 12h00 (heure de Mexico). Il y a quelques jours, même le compte officiel NintendoVS en faisait la promotion sur Twitter. Cependant, l’organisateur et commentateur du tournoi Splatoon 2 et Super Smash Bros. SlimyQuagsire a rapporté sur Twitter quelques heures plus tôt que Nintendo avait annulé le flux de l’événement. La société a attribué la cause de l’annulation du flux à des «défis d’exécution inattendus», selon les informations.

Le tournoi # Splatoon2 North American Open de décembre 2020 débute demain à 10h PT! Prêt à remporter ce trophée? 🏆 Restez au frais et enregistrez votre équipe ici: https://t.co/qLvEKqP0oe pic.twitter.com/BY3OFZrRHd – Nintendo of America (@NintendoAmerica) 4 décembre 2020

Nintendo aurait annulé le flux du tournoi en raison de références à Super Smash Bros.

Cependant, les utilisateurs n’ont pas tardé à découvrir que les vraies raisons étaient autres. Comme l’explique SlimyQuagsire, l’annulation du stream aurait été due au fait que près d’un tiers des meilleures équipes qui participeraient au tournoi ont changé de nom pour montrer leur soutien à la communauté Super Smash Bros.Melee, après l’annulation du Le tournoi Big House.

Ainsi, dans le tableau des meilleurs joueurs, vous pouviez voir des noms comme Meleetation et #FreeMelee, qui seraient exposés dans le flux et qui donneraient sûrement quelque chose à dire, alors Nintendo aurait choisi de mieux ne pas diffuser la compétition et ainsi éviter d’en faire plus. gros problème. Cependant, ces actions ont eu l’effet inverse.

Selon les informations de Dot Esports, apparemment, aucune personne impliquée dans l’événement, comme les commentateurs ou les joueurs, ne pourra le diffuser de manière non officielle, selon des commentaires sur le serveur Discord du tournoi.

C’est assez drôle qu’ils se séparent de leur propre «soutien» qu’ils aiment faire défiler comme quelque chose de si fantastique, simplement parce que la communauté Splatoon voulait être solidaire des autres scènes que Nintendo nuit carrément. # Freemelee #savesmash pic.twitter .com / 3F77b19pDE – Slimy (@SlimyQuagsire) 5 décembre 2020

La communauté des fans organisera son propre tournoi avec de meilleurs prix

En réponse, les membres du serveur ouvert de l’événement l’ont inondé de messages identiques en guise de plainte, qui raconte un scénario cyberpunk dans lequel ils détaillent que dans un monde d’un avenir lointain, l’humanité a réussi à surmonter les obstacles de Nintendo et que seulement de De cette façon, ils ont réussi à jouer à Super Smash Bros.Melee sans avoir à payer de commissions à Nintendo pour chaque copie du jeu et pour la possession de CRT dans une satire claire des pratiques restrictives de la société envers la communauté e-sport de ses jeux.

LE SERVEUR NA OPEN DEVIENT SAUVAGE @Zzylard pic.twitter.com/X1w4GXqr8A – splat-wanaldee 🐙 (@jwanaldee) 5 décembre 2020

Le plus incroyable est que l’acte de solidarité des joueurs de Splatoon 2 a tellement attiré l’attention que même la communauté elle-même organisera elle-même un événement dans lequel il n’y aura pas de «changements d’exécution inattendus». L’organisation de la compétition, baptisée The Squid House, était dirigée par EndGame_TV et les 4 meilleures équipes de l’événement officiel Nintendo y participeront.

Il y aura même un sac de prix plus juteux que dans le tournoi officiel, 1000 $ US (offert par ViciousVish), sans compter les dons reçus pendant le stream et un supplément de 25 $ US pour chaque joueur qui a un nom en soutien à la Super communauté. Smash Bros .. Ce tournoi organisé par la communauté sera diffusé parallèlement au tournoi officiel de Nintendo via la chaîne Twitch EndGame_TV.

Notre généreuse cagnotte a été lancée par @ViciousVish, qui non seulement fait un don de 1000 $ à la cagnotte du Top 4, mais paie ÉGALEMENT 25 $ par joueur dans chaque équipe avec un nom lié à Smash. Faites un don à la cagnotte ici: https://t.co/vplEXDsWyD – EndGameTV (@EndGame_TV) 6 décembre 2020

Nintendo n’a pas commenté la question.

Que pensez-vous de toute la controverse qui a été générée autour de Nintendo et de sa relation avec l’e-sport? Pensez-vous qu’il a pris la bonne position avec ses décisions? Dites le nous dans les commentaires.

