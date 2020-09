Les rumeurs sur Nintendo Switch Pro persistent alors que Nintendo aurait dit aux développeurs de rendre leurs jeux «compatibles 4K» pour un nouveau modèle avec une résolution améliorée.

Nintendo augmente la production du Switch alors qu’il peine à répondre à la demande en 2020.

S’il existe une Nintendo Switch Pro, elle sera probablement annoncée au premier trimestre de 2021.

Nintendo trace sa propre voie depuis des décennies, et cela était une fois de plus clair en 2017 lorsque la société a sorti une console de jeu hybride sous-alimentée avec des contrôleurs détachables tandis que Sony et Microsoft poussaient les PS4 Pro et Xbox One X compatibles 4K. des années plus tard, la PS5 et la Xbox Series X sont sur le point de sortir, tandis que le Switch n’a pas encore obtenu de mise à niveau. Mais cela pourrait changer dans les mois à venir.

Les rumeurs d’un «Switch Pro» circulent depuis des années, mais les preuves ont commencé à s’accumuler ces derniers temps. Le mois dernier, un rapport de Taïwan a affirmé que Nintendo prévoyait de lancer un nouveau modèle Switch avec un meilleur affichage au premier trimestre de 2021. Et cette semaine, un rapport de Bloomberg a affirmé que Nintendo avait contacté les développeurs pour créer leurs jeux. «4K-ready», apparemment avant le lancement de Switch Pro.

«Nintendo prépare actuellement un modèle Switch amélioré et une gamme de jeux renforcée pour 2021», explique le rapport. «Plusieurs développeurs de jeux extérieurs, s’exprimant de manière anonyme car le problème est privé, ont déclaré que Nintendo leur avait demandé de préparer leurs jeux pour la 4K, suggérant qu’une mise à niveau de la résolution était en cours.»

Il s’agit de la dernière de plusieurs déclarations provenant de sources fiables selon lesquelles un commutateur mis à niveau est en préparation. En fait, les rumeurs étaient apparemment devenues si répandues au début de 2020 que Nintendo a ressenti le besoin d’annoncer qu’elle n’avait «pas l’intention de lancer un nouveau modèle de Nintendo Switch en 2020.» Cependant, 2020 touche rapidement à sa fin et avec les nouvelles consoles Xbox et PlayStation sur le point de sortir, la fenêtre d’un commutateur 4K s’est définitivement ouverte.

Cette révélation de Bloomberg a été prise en sandwich au milieu d’un article principalement sur l’approvisionnement en Switch, qui a été un problème pour la société tout au long de cette année. Nintendo aurait augmenté les commandes de Switch à 25 millions d’unités en août, mais lorsqu’il est devenu clair que cela ne suffirait pas, les assembleurs ont commencé à exploiter des usines à 120% afin de tenter de répondre à la forte demande. À l’approche des vacances, Nintendo devra disposer d’étagères entièrement équipées de consoles Switch, en particulier à la lumière des récentes annonces relatives à Mario.

Au cas où vous l’auriez manqué, Nintendo a publié une vidéo surprise jeudi dernier qui révélait un certain nombre de jeux et de produits Super Mario qui seront lancés dans les mois à venir. Les deux plus grandes annonces ont été le portage de Super Mario 3D World avec du contenu supplémentaire qui ne figurait pas dans l’original Wii U, et Super Mario 3D All-Stars, qui rassemble Super Mario 64, Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy en un seul. package pour le commutateur.

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie à l’université comme passe-temps, mais il lui est rapidement devenu clair que c’était ce qu’il voulait faire dans la vie. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux précédemment publiés peuvent être trouvés sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.