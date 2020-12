Si nous pensons à un Nintendo Direct, alors nos esprits commencent à s’interroger sur les jeux qui seront couverts dans ces présentations populaires que le Big N avait l’habitude de faire avec leurs jeux propriétaires (principalement). Cependant, celui qui a été annoncé maintenant n’est pas destiné à couvrir la nouveauté d’un titre qui pourrait arriver sur Nintendo Switch à l’avenir, mais nous montrera les plus grandes nouveautés de Monde Super Nintendo, le domaine thématique que le Big N ouvrira l’année prochaine à Universal Studios Japan. Pour plonger profondément dans le monde de la plomberie du plombier au clair de lune le plus célèbre de toute l’histoire du jeu vidéo!

Super Nintendo World sera présenté au monde dans un Nintendo Direct

Nous savons depuis un certain temps que Super Nintendo World est presque prêt à être ouvert au public et, par conséquent, il semble que le Big N ait maintenant décidé qu’il était temps de lancer un nouveau Nintendo Direct. Ainsi, le 18 décembre 2020 à 12 h (heure de la péninsule espagnole), cette présentation aura lieu et durera environ 15 minutes. Bien sûr, si vous aviez le moindre espoir que, en plus des nouvelles dans le domaine thématique, le jeu étrange serait également couvert, vous pouvez maintenant les rejeter, car le Big N a clairement indiqué que seul ce qui est lié à ce domaine sera couvert, aucun jeu ou autre produit que les joueurs pourraient avoir chez eux à l’avenir.

De cette façon, il ne nous reste plus grand-chose pour voir à quoi ressemblera Super Nintendo World, la première zone thématique à laquelle Nintendo a consacré un gros effort ces derniers mois (sinon des années). Et vous, aimeriez-vous le visiter lorsque la situation actuelle s’améliorera et voyager au Japon pour le tourisme peut à nouveau être une réalité à la portée de tous?

